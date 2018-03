Alianza llenó plazas

Lee también

El presidente de Alianza, Lisandro Pohl confirmó ayer la llegada del volante colombiano Luis Hinestroza, que estará por año y medio.De acuerdo con el titular de Alianza, con Hinestroza quedan cubiertas las cuatro plazas de extranjero para el Clausura 2017. Antes del cafetero fueron confirmados los uruguayos Fabricio Silva y Darío Ferreira, ambos zagueros; y el paraguayo Gustavo Guerreño.Todos llegan con el aval del entrenador Jorge Rodríguez.Hinestroza no pudo jugar en el torneo anterior debido a que tuvo que pagar un castigo de cuatro meses por haberse comprometido con dos equipos para el mismo torneo: Isidro Metapán y Chalatenango.Eso también valió una indemnización para el equipo chalateco de más de $7,000.Este viernes, Hinestroza fue finiquitado por los caleros y ayer llegó a un acuerdo para jugar con los albos.De 2015 a 2016, el cafetero fue parte de Santa Tecla.El colombiano vio sus primeros minutos con los albos en el amistoso de ayer contra Marte Soyapango, que terminaron ganando los blancos por 3-1.Su ingreso le dio velocidad al ataque de los albos, que ayer no contaron con varias de sus figuras, como Herbert Sosa y Rodolfo Zelaya.Hinestroza ocupará el dorsal 10 en el equipo capitalino, sustituyendo así a su compatriota Óscar Guerrero, quien fue dado de baja después de la llegada de Jorge “Zarco” Rodríguez al banquillo técnico de los blancos.El mediocampista manifestó que no esperaba el llamado de Alianza, aunque aseguró que espera cosechar triunfos en los tres torneos que ha firmado.“Quiero cosechar muchos éxitos con Alianza, estoy agradecido por haber llegado a una institución tan grande como ésta”, valoró el nuevo creativo de los elefantes.Hinestroza se comunicó con Jorge Rodríguez para llegar al club, con él mantiene una buena relación. Esta fue una de las claves para que se concretará su pase al equipo blanco."Me comuniqué con el profe Zarco y se me presentó la oportunidad de venir. Él tiene mucha confianza en mí, tengo esa suerte. Vine a un club muy grande, que está en racha, he venido en el momento oportuno", destacó.Sobre su estado físico Hinestroza comentó que le falta para estar a tono, pero queda poco para alcanzar su ideal.“Estuve entrenando en México, no he estado parado”, declaró el cafetero.