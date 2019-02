Alianza necesita este resultado para clasificar a cuartos de la Liga de Campeones de Concacaf

A las puertas del juego contra los Rayados en el BBVA Bancomer, los jugadores del Alianza mantienen alto el entusiasmo de hacer un buen partido y no dan por descartada una sorpresa en la Liga de Campeones de Concacaf.

El capitán del equipo albo Herbert Sosa es uno de los que habló de dar la batalla y mostró mucha confianza antes de enfrentar al líder de la máxima liga mexicana y uno de los clubes más caros de México con una plantilla de unos 90 millones de dólares, según Transfermarkt.

“En el terreno son once contra once, es fútbol y se han visto muchas cosas. Vamos a intentar hacer daño", comentó Sosa a las cámaras de Diaro Once de Monterrey.

Después del empate sin goles en el Cuscatlán la serie está abierta, aunque de nuevo el favoritismo recae en el Monterrey y es el llamado a clasificar a avanzar a la siguiente fase del regional de clubes.

En caso de finalizar el partido de vuelta con empate de 0-0, el reglamento de la competición establece el mayor número de goles como visitante en tiempo regalamenatrio para definir el equipo que avanzará a cuartos de final.

Si persiste el empate habría tanda de penaltis para definir al clasificado a la siguiente fase.

Bajo ese criterio, el sueño de una clasificación del Alianza pasa por un empate, pero con goles. Anotarle a los Rayados en su cancha es clave para los albos y sacar un empate ya sea de 1-1 o más anotaciones le daría el boleto al equipo salvadoreño.

Aunque es uno de los marcadores que pocos imaginan, un triunfo en el BBVA Bancomer también le aseguraría al Alianza la clasificación además sería el campanazo de los octavos de final.

Una encuesta de El Gráfico registró que el 53.6% consideraron que los albos no tienen oportunidad de eliminar al Monterrey, mientras que 46.4% creen que tiene posibilidades.