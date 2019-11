Alianza no descarta a Bladimir Díaz para el Clausura 2020

Hace una semana, el delantero colombiano, Bladimir Díaz Saavedra, terminó su período de seis meses de préstamo con el equipo Nong Bua Pitchaya, de la segunda división de Tailandia. Su equipo quedó fuera de los puesto de postemporada en un torneo en el que el suramericano marcó nueve tantos.

Sobre ese caso, el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, dijo que aún no han recibido petición de Nong Bua Pitchaya para renovar el préstamo de Díaz, que según el dirigente albo, tiene año y medio más de contrato con los capitalinos.

"Me imagino que si lo quieren volver a prestar me tendrán que llamar, pero ahora no me han llamado. Así que hay que esperar", apuntó el dirigente aliancista.

Luego, sobre si Alianza va a poner en sus filas al suramericano para el Clausura 2020, Pohl dijo que todo dependerá de lo que diga, al cierre del Apertura, el timonel Wilson Gutiérrez.

"El técnico (Gutiérrez) lo quería para este torneo pero como le salió la oferta en Tailandia, lo cedimos para bajar un poquito la presión que él estaba sintiendo. Hoy que ya está de regreso, no sé qué a a decir nuestro técnico. Él tiene la última palabra", indicó Pohl, en plática con este medio.

Por su parte, Díaz dijo a este medio que ahora está de vacaciones, pero indicó que quiere seguir en el fútbol de Tailandia. Luego de concluido el Apertura 2019, tendrá que haber un acercamiento entre la dirigencia alba y Díaz para definir el futuro del suramericano.

Mirá una de las anotaciónes de Díaz Saavedra en Tailandia.