Alianza no tendrá a Henry Romero y Jonathan Jiménez para el juego de vuelta ante Tigres

El zaguero central de Alianza, Henry Romero, recayó en su lesión, que ahora es una rotura fibrilar, y estará fuera de las canchas por un mes más. Por su parte, Jonathan Jiménez, quien sí jugó en la ida ante los aztecas, está afectado por una infección ocular. Los dos quedan marginados de la nómina del equipo paquidermo para el compromiso de vuelta ante Tigres, por octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones.

Lisandro Pohl, director ejecutivo de Alianza, fue quien ofreció el reporte de las lesiones de esos dos jugadores, quienes también quedan fuera de los planes para el juego de este sábado contra Águila, este sábado, por la fecha 8 del Clausura 2020.

"A Henry se le reabrió su lesión y Jonathan tiene una infección en el ojo y le han recomendado que permanezca en su casa. Los dos no irán a México. En el caso de Henry tenía una contractura y no tenía ruptura. Entonces se sintió bien y cuando empezó a hacer los entrenos volvió a sentir el dolor y se rompió el músculo. Ahora le tocará esperar más. No se pudo contener el entusiasmo por volver y eso le pasó una mala jugada", dijo Pohl en charla con EL GRÁFICO.

A FAVOR

Pero no todo es adverso en noticias sobre lesiones para los albos. Pohl, aseguró que es probable que el defensor central, Iván Mancía, viaje con la delegación alba a México, este lunes, para estar disponible de cara al juego del próximo miércoles 26 de febrero, ante Tigres, por la vuelta de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones.

"Ya me han traído las radiografías. Se le hizo el estudio de ultra y ya comienza la etapa final de su recuperación. Ya se le cerró el desgarro. Vamos a esperar la evolución de los próximos días para ver si viajará con nosotros o no", explicó el director deportivo de la representación blanca.