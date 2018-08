Alianza pedirá a FESFUT que se avale inscripción de Jorge Rodríguez

El técnico Jorge "el Zarco" Rodríguez renovó, previo al inicio del torneo Apertura 2018, su título de entrenador clasde A en San José, Costa Rica, donde recibió el aval respectivo por parte del comité ejecutivo de dicha asociación para poder dirigir al Alianza.

El estratega unionense no recibió el aval por el anterior directorio de la FESFUT cuando Alianza solicitó su inscripción federativa para la temporada 2018 - 2019, debido a que sus atestados caducaron al finalizar la temporada anterior. Por ello Alianza lo inscribió como entrenador asistente.

Pero hoy que Rodríguez tiene otra vez la licencia clase A, el Alianza quiere hacer nuevamente el cambio e inscribirlo como entrenador principal.

“Lo dije en su momento. Credenciales siempre las he tenido y estoy tranquilo en mi actual posición, el conocimiento que uno tiene está allí. Si la dirigencia (del Alianza) mira a bien mandar una nota a la FESFUT para cambiar mi actual estatus de auxiliar técnico a principal será su decisión, pero yo me siento tranquilo porque esto no me hace sentir más o menos en mi profesión”, acotó Rodríguez, sobre la posibilidad de ser inscrito otra vez como principal.

“Estoy inscrito en este torneo como asistente técnico. Puedo estar así con ese cargo durante toda la temporada, son disposiciones de nuestras autoridades deportivas y hay que acatarlas”, agregó.

LO QUE OPINA EL ALIANZA

Lisandro Pohl, en su calidad de Director Ejecutivo del Alianza, confirmó a este medio que “Alianza solicitará en su momento el cambio de estatus en el carné del profesor Rodríguez. Decidimos que antes de solicitarlo de manera formal al nuevo directorio de la FESFUT debemos apostillar el documento que el profesor Rodríguez obtuvo de la Federación de Fútbol de Costa Rica por iniciativa propia. Será el primer paso a seguir”.

“Hay que hacer ese paso importante primero, ya que el profesor Rodríguez es nuestro técnico principal y esperamos que a futuro el nuevo comité ejecutivo de la FESFUT avale sus atestados. Ya su título de entrenador clase A fue avalado por la Federación de Costa Rica. Intentaremos hacer el cambio ya que sería ilógico que mantengamos su inscripción como asistente técnico si ya posée la renovación”, confesó el dirigente paquidermo.