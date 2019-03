Alianza pierde el invicto y Águila toma el liderato

Chalatenango cerró con broche de oro la primera vuelta tras quitarle el invicto al Alianza con un marcador de 2-0 en el estadio Gregorio Martínez. Con esta derrota, el cuadro capitalino deja de ser líder en solitario tras quedarse con 23 puntos.

El cuadro norteño se valió de los goles de Miguel Lemus y Cristian Gil para imponerse sobre el actual subcampeón del torneo. Los dirigidos por Misael Alfaro le ganaron en actitud al cuadro de Jorge Rodríguez, que se vio muy desordenado sobre el césped del recinto chalateco.

Los alacranes lograron sumar 18 puntos y se adueñaron del quinto lugar, solo por detrás del Municipal Limeño que tiene 20 unidades.

Chalatenango sorprendió al líder del torneo Alianza tras marcar el primer tanto al minuto 20. Miguel Lemus rompió la paridad luego de anotar por medio de un potente tiro libre en donde el portero Óscar Arroyo no pudo evitar que el balón entrara al fondo de la red.

En el segundo tiempo, cuando el cronometro marcaba 81 minutos, Cristian Gil amplió y liquidó el encuentro tras marcar de penal y vencer a Óscar Arroyo por segunda vez en la noche.

Firpo 1-2 Limeño

Municipal Limeño se quedó con las ganas de sumar tres puntos pese a ganar el partido 2-1 sobre Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera. El equipo Cuchero será castigado y no se le sumarán estos tres puntos tras ser castigado por no inscribir a tiempo a su categorías sub 17.

Johny Ríos y Juan Vélez tienen el partido empatado 1-1 en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. El cuadro visitante se adelantó al minuto 16, y al 26' lo empató el equipo pampero.

Sin embargo en el segundo tiempo, Christopher Galeas adelantó al cuadro cuchero en el minuto 66 y puso contra las cuerdas al cuadro taurino en la mismísima caldera del diablo.

Metapán 1-1 Águila

El Águila tomó posesión del liderato de la tabla tras empatar 1-1 contra Metapán en el estadio Jorge Suárez Landaverde en el partido correspondiente a la fecha 11 del Clausura 2019. Las figuras del encuentro fueron los arqueros de ambas escuadras, quienes evitaron encajar el segundo gol en la parte complementaria.

El Metapán prácticamente sorprendió al Águila con un gol de camerino, ya que al minuto 2, Gerardo Guirola ya había puesto el primero en el tablero tras levantar el balón sobre la salida del portero Benji Villalobos.

Sin embargo, ocho minutos después, Mártir Contreras aprovechó un gran pase de Waldemar Acosta y emparejó las acciones en el estadio Jorge "Calero" Suárez luego de cruzar a Luis Contreras.

Gerardo Guirola y Mártir Contreras fueron los autores de los goles en la ciudad calera, que dejan al conjunto oriental en la cima de la tabla con 24 puntos tras el debacle del Alianza contra el Chalatenango.

En la segunda mitad, el partido se inclinó a favor del Águila, quien tenía la intención de ganar para tomar posesión del liderato tras el pinchazo del Alianza en Chalatenango.

Sin embargo, los pupilos de Edwin Portillo estuvieron atentos ante las llegadas del conjunto emplumado, Luis el "Motor" Contreras poco a poco se iría convirtiendo el héroe del encuentro para los intereses del Isidro Metatpán.

Sobre el minuto 85, Contreras dejó el físico en el terreno de juego tras tapar con el rostro un disparo a quema ropa de Kevin Reyes por el sector izquierdo del área calera.