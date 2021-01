Alianza pierde piezas en pleno Apertura

Alianza sumó anoche una nueva baja extranjera en el torneo Apertura 2020 luego de anunciar que el colombiano Oswaldo Blanco no seguirá en el plantel y es el segundo delantero en salir del equipo en pleno torneo.

La salida de Blanco deja a Alianza con Mitchell Mercado y Rodolfo Zelaya como los únicos delanteros fijos y encara las rondas finales del Apertura solo con dos refuerzos extranjeros. (El mexicano Felipe Ponce y Mercado).

Según el comunicado de Alianza, Oswaldo Blanco decidió dar un paso al costado y viajar a su natal Colombia por problemas personales.

"Esta noche, Oswaldo Blanco, después de anunciarnos la urgencia de viajar, ha decidido dar un paso al costado en las filas de ALIANZA F.C. con la finalidad de solventar asuntos personales", informó el equipo capitalino tras la victoria de 2-1 ante el cuadro aurinegro.

Era el segundo torneo con Alianza para Blanco y en Apertura 2020 anotó cinco goles en 13 partidos disputados

"A pesar de tener contrato vigente con Alianza, nuestra JD decidió apoyarlo y expresarle todo el agradecimiento al atacante albo Oswaldo Blanco. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", amplió el equipo albo que está a un paso de clasificar a semifinales del Apertura 2020.

Oswaldo Blanco es el segundo jugador en dejar Alianza en pleno torneo luego que el 3 de enero también hizo oficial la salida del uruguayo Maximiliano Freitas.

"Por decisión de Junta Directiva, el préstamo del jugador Maximiliano Freitas, que culminó el pasado 31 de Diciembre del 2020 no se renovará con el Club Deportivo Oriente Petrolero por lo cual su los servicios profesionales para nuestra institución llegaron hasta dicha fecha del presente Apertura 2020; en los próximos días el jugador debe presentarse con su club vigente", explicó el cuadro paquidermo en un comunicado.

El Tanque Freitas disputaba su segundo torneo con Alianza y sumaba 294 minutos de juego más dos goles en el Apertura 2020.

En este mismo torneo, la dirigencia de Alianza despidió a Juan Cortés del cargo de técnico principal y a su asistente Fabio Larramendi el 27 de diciembre del 2020.

En el programa Güiri Güiri al Aire, Juan Cortés enfatizó que su despido no fue por los resultados y Alianza era el equipo con más triunfos y el más goleador.



"Puede que a lo mejor tu forma o tu forma de dirigir o ver los partidos puede que no gustara porque si te quitan es por resultado o por algo extradeportivo...Por los resultados, más allá de que yo no tengo la culpa de enfrentarme cuatro veces a Marte, pero llevábamos nueve victorias y estábamos líderes en el acumulado, me lleva a pensar que a lo mejor no estaban gustando las formas o era algo diferente", comentó.