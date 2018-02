Alianza podría alcanzar récords invictos de Barcelona y Real Madrid

El Alianza alcanzó el fin de semana la cifra de 34 partidos sin conocer la derrota y con ello se colocó a la cabeza en el ránking de equipos a nivel nacional. Pero alrededor del mundo hay un club selecto de equipos que han logrado marcas sorprendentes y los albos podrían superar en este mismo torneo a clubes como el Barcelona y el Real Madrid.

En 2017, el Real Madrid alcanzó una marca de 40 partidos consecutivos sin perder, cifra con la cual superó a su archirrival, el Barcelona, que tenía una marca de 39.

El equipo merengue consiguió su marca de imbatibilidad en el partido de vuelta de la Copa del Rey 2016-2017, el 12 de enero de 2017, cuando empató con el Sevilla y llegó a 40 juegos sin conocer la derrota, un récord en el fútbol español.

Lo del Barcelona fue bajo el mando de Luis Enrique, en la temporada 2015 - 2016, cuando consiguió una marca de 39 salidas a la cancha sin perder. Estuvo constituida por 32 triunfos y siete empates, con 122 goles a favor y 22 en contra. Fue justo el Real Madrid quien terminó con esa racha de los culés al vencerlos por 1-2 el tres de abril de 2016.

Si el Alianza quiere alcanzar al Barcelona y al Real Madrid debe evitar la derrota en sus próximos cinco o seis partidos, que son los siguientes:

JORNADA PARTIDO

8 Chalatenango vs Alianza

9 Alianza vs Santa Tecla

10 Dragón vs Alianza

11 Alianza vs Firpo

12 Limeño vs Alianza

13 Alianza vs Metapán



OTROS CASOS INTERNACIONALES

El Nottingham Forest inglés es otro equipo que está "a tiro" de los aliancistas. Los forasteros lograron 40 juegos sin perder en entre 1977 y 1978.

Le sigue con la misma cifra el Boca Juniors de Argentina.

Luego viene otro grupo, también de alto nivel, como es el caso de la Juventus de Italia que bajo el mando del entrenador Antonio Conte alcanzó mantenerse de manera inmaculada durante 43 juegos entre 2010 y 2011, terminando esa temporada invicto en la Serie A.

Más lejos están el Arsenal inglés (49), el Porto luso (55) y el Benfica también de Portugal (56).