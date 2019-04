Alianza presentó sus categorías inferiores

La dirigencia de Alianza FC presentó este viernes su proyecto más ambicioso, que ha denominado "el semillero de los capitalinos", como parte de la alianza que el equipo blanco firmó en noviembre pasado con la empresa World Talent Group (WTG) presidida por el exmundialista argentino Daniel Alberto Passarella.

El objetivo de dicha estrategia es buscar jugadores salvadoreños con talento para la práctica del fútbol que engrosarán las diferentes categorías inferiores del actual subcampeón nacional.

Para ello, Alianza anunció que su proyecto de canteras será manejado por el argentino Héctor Pitarch, como el coordinador de ligas menores de Alianza, y su actual gerente deportivo, Milton "Tigana" Meléndez.

El acto de presentación estuvo presidida por Adolfo Salume, presidente de Alianza FC, Lisandro Pohl, director ejecutivo, y Eduardo Arias, representante legal del equipo.

Como invitados de honor al acto de presentación de las canteras de Alianza se contó con la presencia del exmundialista Daniel Alberto Passarella, presidente de WTG y del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.

"Desde que comenzamos a trabajar con la metodología que ha implementado la gente de WTG, especialmente de Héctor (Pitarch), ahora con el apoyo de Milton Meléndez hemos visto que los niños y jóvenes que a partir de hoy (viernes) forman parte de las canteras de Alianza van a asimilar la experiencia y el conocimiento que tanto Passarella como Pitarch transmiten a todos ellos de manera personal. Gracias por su aporte", destacó Salume.

"MUCHO TALENTO"

Passarella dijo que "me siento a gusto en El Salvador, comenzamos esta labor hace un par de meses y he encontrado mucho talento en El Salvador y he tenido la posibilidad de jugar con grandes jugador de mi época, y sé que muchos de ustedes crecerán para abrir mercado en equipos de Europa y Suramérica, a fin de mostrar sus habilidades en otro país, eso le dará poder al fútbol salvadoreño para levantarlo".

Por su parte, Héctor Pitarch aseguró que "lo mío consiste en señalar las virtudes y falencias que tiene este proyecto, fui sincero con el señor Salume cuando en noviembre les dije que yo regresaría si mejoraban las condiciones para que se desarrollaran los chicos que entrenaban en canchas no adecuadas y me alegra que se haya tomado en cuenta mi sugerencia".

Asimismo, agregó que dichas recomendaciones van a fin de "desarrollar los tres pilares fundamentales para divisiones inferiores, que son la visoría, la formación y la competencia, sin estos tres pilares no hay categorías inferiores en ninguna parte del mundo y siento que en El Salvador se puede hacer esto".

Las nuevas categorías que Alianza mostró fueron la sub 15 conformada por niños entre 13 y 15 años y la sub 13 con niños entre 10 y 13 años que se unen a la sub 17 y reservas.

Alianza anunció que la sede oficial de sus canteras será en las canchas sintéticas del complejo deportivo de EDESSA, ubicadas en la parte exterior del estadio Cuscatlán, con actividades todos los días de la semana, de 1:00 a 5:00 de la tarde.