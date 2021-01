Alianza, primer finalista del Apertura

Alianza llega a una nueva final luego de vencer a FAS en el marcador global (3-0).



Los dirigidos por el Zarco Rodríguez no lograron descifrar el cerrojo defensivo de los capitalinos y se plantaron en su octava final de manera consecutiva.



Alianza sigue con la cuenta pendiente de ganar en el Quiteño pero eso quedó en un segundo plano con la clasificación a la final del Apertura en busca de su corona número 15.



El partido inició con mucha ansiedad por parte de FAS, quienes trataban de inclinar la cancha desde el pitazo inicial. Sin embargo, Alianza también inició con mucha intensidad y tuvo la primera oportunidad por medio de Cienfuegos quien a última hora sustituyó al lesionado Juan Carlos Portillo.



Los dirigidos por el "Tigana" apostaban por explotar la velocidad de sus extremos como Cienfuegos y Tamacas. Los albos querían emular su jugada favorita de los últimos partidos, atacando por el sector izquierdo y centrar para encontrar a Bryan Tamacas.



Sobre minuto 15, llegó la primera ocasión para FAS. Luego de varios rebotes en el área, el juvenil Javier Bolaños empalmó de volea un disparo, sin embargo, el mismo se fue por arriba de la meta de González.



Por momentos ambos equipos mostraban imprecisiones en sus pases y dejaban expuestas a las dos defensas.



Sobre minuto 21, Alianza tendría una opción clara de gol en donde Mitchell Mercado robó una pelota en la salida de FAS, pero no pudo superar a Carbantes al conectar con su pierna izquierda.

Así fue la ocasión de gol que tuvo Michell Mercado, al minuto 20, en el Quiteño. FAS 0-0 Alianza.

pic.twitter.com/cHTpEyz27C — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 24, 2021



Inmediatamente, FAS tendría una buena ocasión en un tiro de esquina que conectó de cabeza Xavi García, sin embargo, no le dio dirección a su remate y se fue fuera de la meta capitalina.



A pesar del ímpetu de FAS, los dirigidos por Meléndez empezaron a dormir el juego y tratar de llevar el partido a su favor jugando con la desesperación del rival y el marcador global.



De esa manera, los albos hilvanarían una bonita jugada con una pared entre Bryan Tamacas y Mitchell Mercado, en donde el volante nacional quedó mano a mano con Carabantes, sin embargo, el meta tigrillo salvó a los santenecos del primero de la tarde.

Bryan Tamacas tuvo la segunda mejor ocasión del Alianza para anotar en el Quiteño pero Kevin Carabantes tapó el remate. FAS 0-0 Alianza.pic.twitter.com/GeT41smRET — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 24, 2021



Sobre el final de la primera mitad, FAS gozaría de una doble oportunidad, primero con un disparo de Diego Areco afuera del área que obligó a lucirse al meta de los albos, Mario González. Inmediatamente, Renderos le ganó a toda la zona defensiva de los albos, pero su remate de cabeza se fue desviado de la portería sur.



Alianza iba a desaprovechar otra oportunidad en un contragolpe que condujo Marvin Monterroza. Sirvió para Mercado, pero el delantero colombiano se quedó sin ideas al ingresar al área tigrilla.



De esta manera finalizaron los primeros 45 minutos, con un equipo santaneco desesperado por meterse de nuevo en la clasificación. Por el otro lado, los capitalinos estaban cumpliendo la tarea al no dejarse recibir ningún gol.



Iniciando el segundo tiempo, Alianza nuevamente le apostaría al contragolpe y precisamente Mitchell Mercado gozaría de un mano a mano al ganarle en velocidad a Raúl Renderos, sin embargo, nuevamente Carabantes le atajaría el remate para mandarlo al corner.



Rodríguez se decantó por todo en la banca y mandó un triple cambio en donde ingresaban Peñaranda, Stradella y Amaya. Con ellos precisamente llegó una nueva oportunidad en la cual, Peñaranda no pudo conectar de buena manera el pase retrasado del argentino al ingresar al área.



Poco a poco Fas inclinaría la cancha a su favor, sin embargo, no encontraba las soluciones para descifrar el cerrojo defensivo por parte de los pupilos de Milton Meléndez.



El "Tigana" por su parte mandó a la cancha a César Flores en lugar de un agotado Wilfredo Cienfuegos. Pocos minutos después el ex jugador de Chalatenango tuvo la oportunidad de marcar el primero del partido, pero su disparo se fue arriba de la portería de Carabantes.



Ya sobre los últimos minutos, Alianza empezó a manejar el partido y dormir el encuentro con Rodolfo Zelaya aguantando la pelota en el campo tigrillo.



Así finalizaron las cosas en el Quiteño, con la clasificación de los albos a una nueva final y reafirmando su cartel como candidato al título.

Al minuto 52, Michell Mercado superó la marca de Raúl Renderos y tuvo esta otra ocasión en la que se lució Carabantes. FAS 0-0 Alianza.pic.twitter.com/w0N1Z52cmS — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 24, 2021