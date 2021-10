Alianza quiere seguir en racha postiva ante Firpo

Milton ‘tigana’ Meléndez, técnico de Alianza, comunicó que el equipo busca expandir su racha de 11 partidos sin perder y marcar más diferencia en puntos con el segundo lugar del torneo.

Con la última victoria ante Chalatenango, Alianza sumó 11 partidos sin conocer la derrota y quedó a dos victorias para certificar su clasificación a los cuartos de final.

Sobre la racha positiva, el entrenador albo mencionó lo siguiente: “Algún día vamos a perder, no queremos que pase y queremos seguir sumando para alejarnos del segundo lugar y estar en el último partido tranquilo para llegar a la siguiente fase psicológicamente bien”.

Los albos visitarán este domingo a Firpo en Usulután lo que supone una salida complicada para los capitalinos, quienes no caen en el certamen desde la fecha 3 ante Chalatenango.

“Va a ser un partido difícil, todos los equipos quieren sumar en esta segunda vuelta y quieren meterse al pelotón de equipo en los primeros lugares y Firpo no es la excepción”, dijo Meléndez.

A pesar de que el cuadro taurino no vive su mejor momento en el certamen, el cuerpo técnico de los elefantes no se confía del rival ya que es un equipo que le complica los partidos últimamente.

“Es un equipo bien conformado que no se les ha dado los resultados últimamente pero creo que no va a ser fácil el domingo para nosotros. Fue una serie pareja en el torneo anterior, Firpo mantiene al equipo al igual que nosotros y no es fácil jugar ante un rival que complica mucho, no es fácil jugar en su cancha que se presta para el juego en conjunto y nosotros tenemos que ir preparados para hacer bien las cosas como las venimos haciendo”, analizó Milton.

Hay que mencionar que Alianza tendrá una seguidilla de encuentros en condición de visitante comenzando este fin de semana ante Firpo y luego teniendo que enfrentar a equipos en la parte alta de la tabla como Once Deportivo y FAS.

“A partir de este domingo comenzamos con los partidos difíciles ya que tenemos a Firpo, Once Deportivo y FAS de visita y hemos hecho bastantes cambios. Los jugadores de selección están para este partido a excepción de Narciso que está lastimado”, comunicó el entrenador capitalino.

Sobre los ausentes para este encuentro, Meléndez comentó acerca de la lesión de Narciso Orellana y los otros tres jugadores que no estarán en Usulután como Jonathan Jiménez, Óscar Cerén e Isaac Portillo.

“Jonathan Jiménez le han dado dos semanas, Isaac ya se integra la otra semana al trabajo. Este viernes se le hace la ultra a Narciso para determinar sus días de baja. Óscar tuvo la lesión con Jocoro y desde entonces no se ha recuperado del todo y queremos que esté al 100%”, explicó Meléndez.