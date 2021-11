Alianza quiere un triunfo ante FAS en el Quiteño

Este martes por la tarde, en el marco de la fecha 17, FAS y Alianza se verán las caras por segunda vez en este torneo, aunque llegan en condiciones diferentes.

El partido entre santanecos y capitalinos siempre es un duelo diferente, hay una gran rivalidad entre ambos equipos y ganar es la única opción que tienen sin importar las formas en las que llegan a este partido.



Ahora Alianza es líder y viene de ganar ante Once Deportivo en Ahuachapán con un marcador de 3-2, partido que ganaban cómodamente hasta que en los últimos minutos recibieron los dos goles de los locales.



Aunque no todo pinta bien para los capitalinos, puesto que no contarán en sus filas con los volantes Narciso Orellana y Marvin Monterroza, el primero por una lesión en su clavícula derecha y el segundo por sanción por acumulación de tarjetas amarillas.



Esta será la primera vez desde que ambos futbolistas forman parte de Alianza en que se perderán un mismo partido ante FAS.



El cuadro asociado, por su parte, ha iniciado de manera irregular la segunda vuelta del Apertura 2021. Empezó como líder tras acabar la primera vuelta, pero suma dos derrotas, dos empates y solamente un triunfo en cinco partidos, y apenas ha marcado dos goles en ese periodo de tiempo.Su goleador, Luis Peralta, no ha hecho una anotación desde el último partido de la primera vuelta ante Marte, realizado el pasado 26 de septiembre.



En la jornada anterior, FAS no pasó del empate sin goles ante Platense en Zacatecoluca, y acabó el encuentro con 10 jugadores tras la expulsión de Andrés Flores Jaco.



Otros jugadores que no estarán disponibles para los Tigrillos en el duelo ante los Albos son Kevin Ayala y Denis Pineda. El defensa no jugará este martes por acumulación de tarjetas amarillas y el atacante por un desgarro fibrilar en el músculo aductor largo izquierdo.



A pesar de esto FAS sigue en el segundo lugar de la tabla y no pierde ante Alianza en el estadio Óscar Quiteño desde la jornada 3 del Clausura 2007, disputado el 7 de marzo de ese año. El encuentro terminó con un marcador de 0-1 gracias a un tanto de Isaac Zelaya en el minuto 90+2.



En la serie histórica, ambos equipos se han enfrentado en 251 ocasiones, con un saldo favorable para los santanecos con 90 victorias, mientras que los capitalinos llevan 79 triunfos. Ambos equipos han empatado en 82 ocasiones.



En su último enfrentamiento, Alianza se quedó con los tres puntos en el estadio Cuscatlán en un partido que terminó con un marcador de 0-1 gracias a un gol de Víctor Arboleda.

El técnico del conjunto paquidermo, Milton “Tigana” Meléndez, aseguró que su equipo saldrá a buscar el triunfo, sin importar la racha de partidos sin ganar en Santa Ana.



"A mi no me importa que el equipo no pueda ganar allí (en el Quiteño), ya lo he dicho, que de esa década que dicen tal vez tenemos un cuarto de década de no ganar allí porque la mayoría de juegos los hemos hecho en el Cuscatlán, casi no hemos jugado allí, pero no m interesa, nosotros vamos a llegar no con miras a eso, nosotros vamos a sacar el resultado que nos pueda asegurar el primerísimo lugar sacándolo nueve puntos de ventaja", señaló.



Para el entrenador de FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez calificó de “bonito” el encuentro por el deseo de Alianza de querer ganar de visita y porque enfrenta a los últimos finalistas de la primera división.



"Será un bonito partido porque Alianza y FAS jugaron la final pasada donde nosotros salimos campeones, también porque Alianza tiene mucho tiempo de no ganar en el Quiteño y Alianza nos va a querer ganar. Esperamos una buena cantidad de aficionados de ambos lados y ojalá se sepan comportar", comentó.