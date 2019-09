Alianza remonta en Metapán; Santa Tecla resurge a costa del FAS

La fecha 10 del torneo Apertura 2019 dejó resultados que aprietan la parte alta de la tabla. Alianza dio vuelta al marcador ante un Metapán que sufrió una expulsión y el Santa Tecla triunfó frente a un FAS que se complicó solo, con tarjetas rojas.

Por su lado, el Sonsonate mantuvo su señorío en casa por segundo juego al hilo y, pese a los casi dos meses de deudas, se metió de lleno en la lucha por el podio, al sumar 18 puntos y quitarle el tercer cupo al Limeño.

Mientras que el Metapán no pudo sostener la ventaja en el marcador. Un tanto del exalbo y exfasista Néstor Raúl Renderos, que más adelante se fue expulsado, no fue suficiente ya que el Alianza no perdonó y le dio la vuelta al marcador con tantos de Monterroza y Ascencio, pese a que también adoleció una roja a Orellana.

Mientras que en Las Delicias, Enzo Enríquez no pudo sumar como DT interino del FAS debido a las dos expulsiones que sufrió y al doblete de Armando Polo.

Los cocoteros, por su parte, ganaron gracias a un penalti firmado a los 83 minutos por Alexis Renderos, a lo que se sumó un gol previo del defensa Edson Meléndez. Por los norteños sumó Craig Foster.

SANTA TECLA 3-1 FAS (FINAL)

Los tigrillos, que quieren reponerse de sus últimas tres presentaciones sin victoria, enfrentan a un Tecla también urgido. Iniciaron las acciones en el estadio Las Delicias.

Marvin Ramos, a los 23 minutos, sorprendió a la defensa tecleña, tras aprovechar un centro de Julio Amaya y así, de cabeza, ganó a las marcas rivales y venció a Almeida. Luego del gol, el FAS estuvo cerca de aumentar su cuenta en la siguiente jugada.

Gerson Mayén también se animó, por el bando perico, y con un disparo en jugada a balón detenido estuvo por sentenciar el empate, pero el balón se elevó sobre el pórtico de Nico Pacheco y terminó descansando en el techo de la cabaña tigrilla.

Pero los felinos, lejos de cuidarse con su preciada ventaja, se quedaron con uno menos en los últimos minutos de la etapa inicial, tras a expulsión por doble amonestación a Erivan Flores, volante del Tigre. Ante esto, tuvo que recalcular Enzo Enríquez (asistente de Dowson Prado e interino tras su despido) y sacrificó a Jeison Quiñónez por Bryan Landaverde, mediocampista.

Para el complemento, el Tecla hizo la inversa, lejos de cerrar filas, mandó a Erick Rivera a la cancha, buscando que el alto ariete hiciera diferencia en los balones aéreos. Pero no fue Rivera, sino Armando Polo quien halló la igualada, a los 54.

Los fasistas se complicaron más. Marvin Ramos, el otro volante central que inició el partido, se fue con la segunda amarilla y la posterior tarjeta de expulsión.

Y las rojas pesaron. Instantes después de que Ramos se fuera a las duchas, Armando Polo sumó doblete y a los 59 doblegó a Pacheco, tras un mal despeje de la zaga fasista.

Sobre los 68, comenzó a afianzar el marcador Cárcamo Batres, refrescando la zona media y metiendo a un jugador de más rodaje en la labor de marca: Fernando Quintanilla, quien reemplazó a Álvaro Lizama, de mayor vocación ofensiva.

Y ya en los instantes finales, al 90+3', Wilma Torres liquidó el cotejo, con el definitivo 3-1.

Formaciones :

SANTA TECLA - Joel Almeida (P); Walter Torres; Alexánder Mendoza, Giovanni Ávila, Iván Barahona; Kevin Reyes, Álvaro Lizama, Gerson Mayén, Wilfredo Cienfuegos; Wilma Torres y Armando Polo.

FAS - Nico Pacheco (P); Siliázar Henríquez, Eder Moscoso, Moisés García, Ibsen Castro; Nico Stradella, Erivan Flores, Marvin Ramos, Julio Amaya; Jeison Quiñónez y Bryan Gil Hurtado.



METAPÁN 1-2 ALIANZA

Los caleros quieren quedarse con el triunfo ante unos albos que vienen de ceder puntos como visitantes.

Los elefantes intentaron ganar el dominio a la casa jaguar, aunque los anfitriones se aplicaron en la marca para no permitir espacios a los pupilos de Wilson Gutiérrez. Pero fueron finalmente los de Edwin Portillo los que sentenciaron.

Néstor Renderos anotó a los 20 minutos el que significó su quinta diana consecutiva en el certamen y en un córner el defensa castigó a Rafa García.

En el complemento se complicó Metapán, con la expulsión del zaguero Néstor Renderos, autor precisamente del gol de la ventaja. Al minuto 84, sin embargo, el Alianza aprovechó y en los pies de Marvin Monterroza anotó el 1-1 luego de una serie de rebotes en el área.

Y a falta de un minuto para el final, Diego Asencio anotó el gol que necesitaba Alianza para la remontada que le significaría la victoria y los tres puntos en el Calero.

Formaciones :

METAPÁN - Óscar Pleitez (P); Marvin Figueroa, Milton Molina, Néstor Renderos, Gerardo Guirola; Heiner Caicedo, Fabricio Alfaro, Carlos García, Jomal Williams; José David Díaz y Marvin "Choma" Márquez.

ALIANZA - Rafa García (P); Israel Landaverde, Iván Mancía, Henry Romero, Héctor R. Cruz; Óscar Cerén, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo; Héctor Ramos y Diego Ascencio.

SONSONATE 2-1 CHALATENANGO (FINAL)

El Sonsonate volvió a mostrar señorío como local y, nuevamente en el Ana Mercedes Campos, se llevó un valioso triunfo y se catapultó a la tercera posición, solo detrás del subcampeón y monarca del certamen pasado, respectivamente. Eso sí, con el fantasma de deudas azotándole.

Los cocoteros vencieron con autoridad 2-1 a un aguerrido Chalatenango, que rompió su racha de seis cotejos seguidos sumando unidades. Los goles de Edson Meléndez y Alexis Renderos bastaron para revertir el tanto de Craig Foster.

El gol inicial llegó a los 16 minutos gracias a la astucia del zaguero central Meléndez, que tuvo una descolgada y se sumó al ataque de los suyos, con acierto.

Los cocoteros no solo buscaron ser más punzantes que sus rivales, sino que mostraron mucho orden y disciplina en su zona baja, lo que permitió a los de Rubén "Polillita" da Silva cortar de tajo los esfuerzos ofensivos norteños.

Eso sí, los de Chalatenango no cesaron sus intentos y Miguel Ochoa Lemus buscó igualar el marcador con un tiro libre directo que mandó encima de la portería de Vega.

Pero la insistencia dio frutos y al 37', el jamaicano Craig Foster sumó su quinto tanto en el torneo Apertura. El ariete caribeño ya había hecho notar su presencia con un par de llegadas previas y casi al expirar la parte inaugural mostró por qué es el máximo cañonero de su equipo.

En la segunda etapa, asustó el Chalate con un balón que se estrelló en el poste de Vega. Tembló la afición cocotera.

Pero a los 82, el cuadro norteño puso en tela de juicio el buen resultado sacaba como visitante y otorgó un penalti a los verdes. Y se paró con confianza Alexis Renderos, que con un zurdazo fusiló a Guardado para el 2-1 local.

Formaciones :

SONSONATE - 25 Gustavo Vega; 5 Carlos Arévalo, 4 Edson Meléndez, 2 Arnulfo Beitar Córdoba, 22 Julio Sibrián; 17 Kevin Ayala, 21 René Gómez, 23 Alexis Montes, 7 Jorge Morán; 24 Daley Mena y 20 Roberto González.

CHALATENANGO - 25 Yonathan Guardado; 3 José Joel Ortega, 23 Yohalin Palacios, 5 Pedro Orellana, 2 Félix Sánchez; 10 Miguel Lemus, 14 César Flores, 15 Henry Reyes, 11 Luis Cabezas; 9 Irvin Valdez y 22 Craig Foster.