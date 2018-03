Alianza sancionará a sus jugadores expulsados ante Limeño

El director técnico del Alianza, Jorge "el Zarco" Rodríguez, habló después del sufrido triunfo ante el Limeño y se refirió a las expulsiones de dos de sus jugadores, que podrían acarrerar sanciones internas para los albos.

Alexánder Larín y Jonathan Jiménez se fueron expulsados por el bando blanco, luego de unos minutos finales en Santa Rosa de Lima que estuvieron cargados de pleito y agresiones. En el Limeño se fueron a las duchas Walter Guevara y Jorge Cáceres.

Sobre lo sucedido, el timonel precisó que como club no se prestarán a que este tipo de incidentes se repitan.

"Ellos ya saben las sanciones económicas que tienen cuando se dejan expulsar, más que todo por la forma en la que se dejan expulsar. Eso lo tenemos claro. No vamos a ser cómplices de lo que los jugadores están haciendo, no me refiero a los de Alianza y Limeño, sino de muchos equipos que no se dedican a jugar, que es para lo que son contratados", planteó en declaraciones a Radio Monumental.

"El Zarco" también dijo que los dirigentes deben buscar formas para que sus jugadores no caigan en agresiones que empañan el espectáculo.

Los albos ganaron el encuentro ante Limeño por 1-2, pero el juego quedó marcado por incidentes que trascendieron lo deportivo.