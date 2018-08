Alianza se fue de Metapán conforme

Alianza salió del "Calero" Suárez con una sonrisa de satisfacción aunque con la sensación que pudo haberse llevado el partido por lo hecho en el segundo tiempo.



"Considero que el empate ha sido justo para los dos equipos, nosotros mejoramos en el segundo tiempo con los cambios hechos y creo que tuvimos mayores ocasiones de gol que ellos en la segunda mitad", afirmó Jorge Rodríguez al final del partido.



Sobre el mismo, "el Zarco" dijo que " fue disputado, ambos equipos tuvimos oportunidades de anotar pero al final hicimos mejor fútbol en la segunda mitad donde fuimos capaces de generar mejor fútbol pese al hombre menos que teníamos", indicó.



Por su parte, Henry Romero lamentó la acción donde desvió la pelota para el gol jaguar al decir que "como jugador estamos expuestos a jugadas como esa. No sé si la pelota iba a marco, pero son cosas que suceden en el fútbol, los equipos ahora no te regalarán nada torneo está muy apretado y por hoy no se mira un favorito para la final", subrayó el jugador santarroseño.