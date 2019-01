Alianza vence al Águila y salta al liderato del Clausura 2019

El Alianza enfrentó esta noche al Águila en partido correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2019. El duelo, que pintaba para un partidazo entre dos grandes del balompié nacional, cobró más relevancia porque sirvió para despedir al delantero Rodolfo Zelaya antes de su partida a la MLS, y fueron precisamente los albos los que terminaron celebrando por partida doble, pues no solo homenajearon a su estrella, sino que ganaron y saltaron al liderato.

Como lo habían adelantado, los albos no ocuparon a Rodolfo Zelaya en el once titular y aunque sí empezó el partido en el banco de suplentes, era poco probable que sumara minutos. Jorge Rodríguez no quería arriesgarlo antes de su partida al Los Ángeles FC y la presencia del delantero era más protocolaria que necesaria.

Así las cosas, los albos lograron una victoria a medio gas. Les bastó un tiempo para superar a un Águila que no mostró poderío ofensivo y que deja muchas dudas aún en el certamen. Irvin Herrera y Cristian Olivera marcaron los goles de los paquidermos, que ahora son líderes con diez puntos, los mismos que el Isidro Metapán, pero con mejor diferencia de goles.

EL PRIMER TIEMPO

Aún sin Fito el Alianza comenzó el partido con mejor ritmo y dominio del balón. Irvin Herrera, llamado a llenar el hueco que deja el "22" en la delantera, fue el primero en probar los reflejos de Benji Villalobos. Lo hizo con un cabezazo al minuto 11, que contuvo bien el meta emplumado.

Pero una vez pasaron los primeros 20 minutos del partido, el Águila se sacudió las plumas y con ello la presión. Sus volantes, liderados por Joaco Vergés, se juntaron y buscaron los huecos defensivos del rival.

La más peligrosa de los migueleños llegó en un centro de Ronald Rodríguez que tenía apariencia de disparo directo.

El primer tiempo terminó sin goles, pero las cosas prometían mejorar en el complemento.

SEGUNDO TIEMPO

Muestra de esa mejoría es que la segunda parte inició con un gol tempranero. A los dos minutos de reiniciado el juego apareció el 1-0 del Alianza, que llevó la firma de Irvin Herrera.

El delantero central pidió la pelota a Marvin Monterroza en el corazón del área y el volante creativo de los albos le envió un centro precioso, medido, que pasó encima de los centrales aguiluchos. En medio de ellos llegó Herrera y de cabeza le metió el balón a Villalobos en medio de las piernas.

El Águila intentó reaccionar pero de sus delanteros solo Mártir Contreras tomaba la iniciativa y eso no bastaba. Richard Mercado, la torre de los emplumados, no pesaba en la delantera y era bien controlado por Mario Jacobo.

Jorge Rodríguez refrescó sus puntas y sacó a Juan Carlos Portillo para meter al veloz e inquieto Óscar Cerén, una jugada clave para seguir dando problemas a la zaga rival.

Del lado oriental, Carlos Romero sacó finalmente a Mercado y le dio la oportunidad al juvenil Bryan Paz. Con eso, y con un incansable Joaquin Vergés, el Águila mejoró levemente, pero no encontraba la puntada final.

Llegaron más cambios, pero el más determinante volvió a ser el del Alianza. Una de las variantes de Jorge Rodríguez, el uruguayo Cristian Olivera, apareció en el tiempo de reposición, al 90+1', y marcó el 2-0.

El Mago Olivera se juntó con Marvin Monterroza y dentro del área sacó un tiro cruzado que se fue al fondo de la red emplumada.

El resultado fue suficiente para cerrar una noche redonda en el estadio Cuscatlán, con un Alianza que despide a su máxima figura, pero llega al liderato del Clausura 2019.

