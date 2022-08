Alianza vence al Verdes y encamina la clasificación a cuartos en Liga CONCACAF

Alianza aprovechó las incidencias del encuentro para poner el pie en el acelerador para vencer con comodidad por 0-2 al Verdes gracias a los tantos de Víctor Landazuri y Rodolfo Zelaya en el segundo tiempo para encarrilar la clasificación en la Liga CONCACAF.

Alianza tuvo su segundo encuentro de la temporada tras el parón obligado en la primera división. El cuadro paquidermo no guardó nada y apostó en ofensiva por los colombianos Landazuri y Delgado como referentes en campo visitante.

El cuadro de Belice no se planteaba como un rival sencillo. Ante el Platense demostró su solidez defensiva pero también cómo prevalece en su idea el orden táctico para cerrar espacios.

Con el estadio a su favor, el cuadro beliceño apretó sobre el campo de Alianza en el arranque de un partido en el que dejó en claro que buscaría aprovechar los espacios al contragolpe para tratar de estremecer a los capitalinos.

Tras el primer cuarto de hora la estrategia funcionó porque los albos intentaron hacer daño por las bandas pero no encontraban a la última línea ofensiva.



Trapp e Ibarra trataban de generar llegadas pero Alianza no dejaba huecos desde el mediocampo. Fue hasta el 42' que Sánchez se aproximó sobre la portería de Mario González.



Alianza no estuvo tan cómodo en la primera parte. La falta de ocasiones lo suficientemente claras le impidió adelantarse pero además lo obligaba a adelantar líneas y buscar en su planteamiento los recursos para botar la muralla de los Verdes en campo beliceño.



GOLPE DE EFECTO

La dinámica del partido cambió recién al minuto 47 tras la expulsión clara de Trapp luego de una falta imprudente sobre Camilo Delgado que complicó a los locales y les dio más aire a los dirigidos por Adonay Martínez, ahora con la batuta ofensiva de su lado para adelantarse.



El partido se abrió y al 56' llegó la anotación. Un terrible error del guardameta West tras un centro que no pudo contener, permitió que el cafetero Víctor Landazuri aprovechara para encontrarse con el balón y con la portería sola anotar el 0-1 en favor de Alianza.

Pasaron diez minutos para que los albos encontraran el segundo tras un centro al área que Rodolfo Zelaya remató de cabeza para marcar el 0-2 que ya daba una ventaja suficiente a los capitalinos.

El partido, entonces, se convirtió en un monólogo de Alianza que se volcó en ataque para tratar de aumentar la ventaja cuando el equipo beliceño se refugiaba para ev itar una goleada en condición de local.

Los de Adonai Martínez solventaron el partido y ponen pie y medio en la siguiente ronda de la Liga CONCACAF para sentenciar en el Cuscatlán.