Alianza venció al Firpo y sigue en el liderato del Clausura 2017

ALIANZA 1-0 FIRPO

LIMEÑO 4-1 FIRPO

Lee también

La jornada 11 del Clausura 2017 bajó hoy su telón con la confirmación de Alianza como único líder del certamen, luego de una victoria ante Firpo, y con una goleada categórica del Municipal Limeño ante el Chalatenango.Los albos recibieron al Firpo en el estadio Cuscatlán con la posibilidad de saltar al primer lugar si conseguían la victoria, pues podían superar al Metapán y al Águila ( acá puedes ver la tabla de posiciones ).Jorge "el Zarco" Rodríguez envió a un once albo con su firma ya establecida este torneo, un 4-1-4-1 en el que sigue sin tener opciones como titular el delantero Rodolfo Zelaya.Por su parte, el Firpo salió con un 4-4-2, pero el planteamiento no tuvo pesó durante los primeros minutos del partido. El dominio de los albos era total y los firpenses ni siquiera probaron de lejos al meta Óscar Arroyo en los primeros minutos.Parecía que el equipo usuluteco se iría al camerino con el negocio hecho, porque había soportado todo lo necesario para mantener el 0-0. Sin embargo, justo un minuto antes de que Joel Aguilar Chicas pitara el mediotiempo, llegó el primer gol del partido.Hérbert Sosa envió un pase largo para David Díaz, que aparentemente salía en fuera de lugar, pero el delantero alcanzó la pelota y en un acto de juego de equipo optó por no disparar, sino enviar una diagonal de la muerte para que apareciera Óscar Cerén y marcara el 1-0.Aquí podés revivir el gol:Con esa diana el Alianza soltó presión y podía enfrentar con más tranquilidad la segunda parte, donde el Firpo estaba obligado a buscar la paridad.La segunda parte siguió con el dominio de los albos, aunque esporádicamente el Firpo mostró su deseo de meterse en el partido.Pluccino falló una clara opción de gol cerca de los 55 minutos, pero Rodríguez respondió refrescando su once con la llegada de jugadores como Rodrigo Rivera y Gustavo Guerreño, para evitar que los toros despertaran.El empuje de los toros era cada vez más evidente y a los de Juan Ramón Sánchez solo les faltaba dar la puntada final. Pluccino volvió a tener otra clarísima cerca del minuto 70, pero Arroyo se jugó el físico y evitó la diana del venezolano.Apretaba el Firpo, pero en el momento más crucial el defensor Eduardo Vigil cometió un error que complicó a su equipo. El lateral se olvidó por completo de la pelota y se barrió con fuerza contra la pierna de Gustavo Guerreño, al 79'.El árbitro Joel Aguilar Chicas estaba frente a la acción y sin dudarlo sacó la roja directa, para que Vigil se fuera a las duchas y dejara al equipo taurino con diez hombres.Eso mató el ímpetu de los usulutecos, que con diez hombres no encontraron la manera de inquietar a los albos durante los últimos diez minutos del partido.Los albos solo soportaron a medio gas y lograron una nueva victoria que los pone como líderes del Clausura 2017.: Óscar Arroyo; Dany Torrez, Fabricio Silva, Darío Ferreira, Andrés Flores Jaco; Isaac Portillo, Óscar Cerén, Luis Hinestroza, Hérbert Sosa, Alexáder Larín; David Díaz.: Julio Martínez; Eduardo Vigil, Félix Sánchez, Fidel Jiménez, Édgar Campos; Miguel Lemus, José Barahona, Brayan Landaverde, Wilma Torres; Roberto Hernández, Pierre Pluccino.El partido en el estadio Ramón Flores Berríos es un duelo de sotaneros y no tiene un claro favorito. El Chalatenango es último en la tabla de este Clausura 2017, pero llega al Oriente del país después de conseguir su primera victoria en la jornada 10.Mientras que el Limeño no gana desdde la fecha 8 y solo suma empatas en sus últimas dos salidas a la cancha.Las cosas empezarían mal para el local, porque bien temprano, al minuto 3, los visitantes se pusieron arriba. El gol llevó la firma del defensor Carlos Carillo.El partido parecía cuesta arriba debido a ese gol tempranero, y aunque al Limeño le costó recuperar el control del balón, encontró la manera de empatar al minuto 28, en una jugada estacionaria.Francisco Valladares se levantó en el área en un tiro de esquina y de cabeza puso el 1-1, logrando meterle más emoción al partido.En la segunda parte el Limeño tomó las riendas. Yubini Salamanca y Diego Coca comenzaron a manejar los hilos del cuadro cuchero y este último fue el encargado de poner el 2-1.Coca le puso su sello a una gran jugada colectiva del equipo oriental y puso el segundo tanto a los nueve minutos de la segunda parte, lo que hizo que el partido se volviera más atractivo.Inmediatamente los chalatecos se complicaron aún más debido a una fuerte falta cometida por Juan Francisco Granados. El defensor se olvidó de la pelota y al verse superado por César Otoniel López optó por pararlo con una patada, la cual fue juzgada con roja por el árbitro.Con esa superioridad numérica el Limeño no tardó en conseguir el tercero. Óscar Móvil fue el encargado de inflar el marcador y puso el 3-1.Los cambios llegaron y para bien en el Limeño. El mundialista hondureño Julio César "Rambo" de León llegó a la cancha para tomar el testigo de Yubini Salamanca y no solo manejó los tiempos, sino que metió el cuarto gol a poco para el final del partido.Fue un gol de gran factura del volante catracho, que disputa su primer torneo con el equipo de Santa Rosa de Lima.