Alianza y Limeño definen el pase a la final en el Cuscatlán

El triunfo e incluso el empate ante el Municipal Limeño esta tarde en el estadio Cuscatlán le permitiría al Alianza clasificar a su sexta final consecutiva de la primera división.



Finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones tras la fase regular le permitió al Alianza contar con ventaja deportiva en estas instancias de postemporada; sumó un empate de visita ante el Muncipal Limeño en la ida de los cuartos de final el pasado miércoles y un empate como mínimo en la vuelta firmaría el boleto de los aliancistas porque los orientales cerraron en la cuarta plaza.

Al Municipal Limeño solo el triunfo, sin importar el marcador, lo catapultaría a la gran fiesta, cita que no disfrutan desde hace 19 años (perdieron la del Apertura 2000 ante el Águila).

Para Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, el empate de visita del pasado miércoles abrió las posibilidades de llegar a una final más, pero restan 90 minutos por jugar y la historia puede cambiar.





“El empate es bueno, pero todavía hay que jugar el segundo tiempo. Esperamos estar a la altura en el juego de vuelta”, aseguró el timonel de los albos, Jorge Rodríguez.

Sacó buenas conclusiones del partido de ida y espera que sea el parámetro para intentar sentenciar el boleto ante sus fieles “creo que cada quien tiene la forma de ver el fútbol. Salimos a presionar al Limeño. Creo que en el primer tiempo fuimos mejores. Fuimos dominadores”.

CAMINO A LA FINAL

“En casa teníamos que sacar la ventaja, pero ahora también nos damos cuenta de que no es imposibles ir al Cuscatlán y obtener el gane. Demostramos que tenemos un plantel humilde, pero con guerreros, trabajadores, que en el once contra once fuimos superiores”, dijo Rudy Batres Valencia, volante del Municipal Limeño, tras el empate en el duelo de ida.



Para Batres, el equipo santarroseño tomó el control de la pelota “lastimosamente, fallamos en la definición, pero me quedo con eso. Tuvimos para liquidar a Alianza, pero lastimosamente lo dejamos con vida y en dos ocasiones que flaqueamos en la parte defensiva, ellos lo supieron aprovechar”.

El volante no descarta sumar un triunfo esta tarde y clasificar a la final. Igual opinó el volante colombiano, Jhony Ríos “queríamos que nuestra afición se fuera tranquila. Queríamos tener un voto más de confianza para ir al Cuscatlán y pelear la serie para estar en la final. Creo que tuvimos las opciones y lastimosamente las dos que ellos tuvieron las concretan con gol”.