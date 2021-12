Alianza y Platense definen el título del Apertura 2021

El Platense, benjamín de la liga de fútbol de El Salvador, buscará repetir ante el Alianza, vigente subcampeón, la hazaña que consiguió en 1975, cuando se coronó campeón tras ascender a la primera división.

La final 47 en torneos cortos desde 1998 se jugará esta tarde en el césped del estadio Cuscatlán entre las oncenas de Alianza, actual subcampeón nacional y el C.D. Platense de Zacatecoluca quien luego de 47 años de ausencia arriba a su segunda final de su carrusel histórico en el fútbol nacional.

Los gallos, que regresaron a esta división en el Clausura 2021, llegaron a la final al clasificarse en sexto lugar a los cuartos de final y eliminar en las siguientes rondas al Luis ngel Firpo y Chalatenango, a pesar de que no era favorito.

Lo cierto es que en la edición 94 de liga mayor en nuestro país tendremos una final inédita, entre dos equipos que han labrado bien su camino en la historia de nuestro balompié y donde el orgullo, la garra y la ambición por levantar la copa de campeón se antepone a lo que dictan sus respectivos número en el Apertura 2021 donde se enfrentará Alianza, líder de las dos vueltas de clasificación del torneo sin discusión al sumar 51 puntos y el sexto lugar de la tabla de posiciones con 29 unidades en 22 jornadas.

En su retorno a la liga mayor, Platense no ha logrado vencer a los albos ya que cosechó en las vueltas de clasificación un empate en casa a dos goles apenas en la segunda fecha del Apertura 2021 con anotaciones del colombiano Víctor Landázuri quien firmó doblete a los siete minutos de juego luego de una asistencia de Denilson Rosales y a los 45’ de juego, mientras que los albos anotaron por intermedio de Fito Zelaya de tiro libre al 25’ para empatar momentáneamente el juego y del defensor Henry Romero al 77’ tras asistencia de Zelaya; y una sufrida derrota por 4-0 en el estadio Cuscatlán con anotaciones del colombiano Duvier Riascos de penal al 11’, Ezequiel Rivas al 18’, Rodolfo Zelaya al 68’ y del cafetero Víctor Arboleda al 90+1’ del partido.

Pero la historia se pinta distinta para el equipo del departamento de La Paz ya que el alza que tuvo el equipo gallero bajo la conducción de su técnico, Guillermo Rivera desde la jornada 15 de la fase regular los tiene en la final ya que ha sumado cuatro triunfos, seis empates y dos derrotas; además no pierde en las últimas cuatro fechas de post temporada donde ha sumado dos triunfos y dos empates, números que a criterio de u técnico, José Guillermo Rivera, ha sido fundamental para alcanzar la segunda final de Platense en su rica historia futbolística.

“Estamos tranquilos, queremos hacer las cosas muy bien como lo hemos estado haciendo en las últimas fechas y no queremos cerrar el torneo y si Dios lo permite con el esfuerzo de los muchachos queremos hacer la campanada de la liga ante un rival que es difícil, con un buen plantel, con jugadores de gran jerarquía, pero Platense también tiene lo suyo y quiere hacer historia”, agregó el estratega nacional.

Sobre la atmósfera que impera en el equipo dorado y negro, Rivera admitió que “no deja uno de serntirse un poco nervioso antes de ese partido final, algo de ansiedad, busco que el equipo esté tranquilo pero no relajado, eso no lo quiero, los quiero a todos concentrados”, acotó.

Mientras que el colombiano Juan Camilo Delgado, el goleador del equipo gallero con 12 anotaciones en el Apertura 2021, aseguró que no serán un equipo dócil para los albos este domingo por la tarde.

“Contento, motivado, por lo que el equipo viene dando el paso y el objetivo de haber llegado a la finalísima, hemos tenido mucho mérito de haber llegado a esta instancia del torneo y contento porque el equipo está anímicamente bien, sabemos que enfrentaremos a un gran rival, pero pienso que hemos hecho un bonito trabajo, por el esfuerzo que hemos hecho y que al final espero podamos celebrar el segundo título para Platense”, acotó.

FAVORITOS

Alianza por su parte suma siete fechas sin perder desde la jornada 20 y su foja de seis triunfos y un empate (en Ahuachapán ante el local Once Deportivo) lo coloca como amplio favorito para alzar su corona 16.

Para su técnico, Milton “Tigana” Meléndez, la final de este domingo lo considera “un juego difícil para los dos equipos, el equipo está consciente porque sabemos que la presión está con nosotros ante un rival que terminó sexto en la liga pero sabemos que estamos 50 a 50 en la final, espero que el equipo responda por ese favoritismo que la gente tiene a favor nuestro”, resaltó el timonel quien adelantó detalles sobre el caso de uno de los capitanes de equipo, Marvin Monterroza, tras su problema de salud sufrido casi al final del juego de vuelta de semifinales ante el Once Deportivo y quien fue sacado en camilla del estadio Cuscatlán hacia un centro asistencial.

“Marvin quedó ingresado un día para unos exámenes finales, se ha integrado hasta este jueves luego de dos días fuera de convocatoria y ha pedido integrarse para estar bien y jugar el domingo”, afirmó.

Sobre su rival en la final, Meléndez aseguró que “revisé unos videos del rival para ver mejor sus debilidades y fortalezas, pero el día de la final las motivaciones se duplican, tenemos ya 10 finales consecutivas, no queremos confiarnos y esperamos que en la ofensiva este domingo estemos finos, no he decidido aún si jugaremos con los dos colombianos, tanto Riascos como Arboleda son importantes en los lanzamientos de penal y por eso espero que ambos terminen el partido si nos toca lanzar penales al final”, sentenció.

Por su parte, el nacional Rodolfo Zelaya admitió su complacencia de estar en una final más y buscar esa copa que se les está negando desde el torneo anterior.

“Estoy motivado por hacer las cosas bien en la cancha, de ganar un título más con Alianza, Dios quiera que podamos tener una buena tarde todo el equipo y que sepamos ganar ese título nacional quer todos queremos”

Sobre su vocación goleadora en el torneo donde ya suma 15 goles, Fito Zelaya dijo que “gracias a Dios he estado metiendo muchos gole para el equipo, espero que este domingo espero anotar al menos un gol para ayudar al equipo a ganar.”

El goleador histórico de los albos tiene su propio concepto sobre Platense, su rival de este domingo.

“Platense es un rival difícil, sabemos que es complicado, que tiene buenos jugadores, bien dirigido por Memo Rivera, no será fácil y nosotros esperamos hacer un buen partido porque ellos también quieren ganar y ser campeones, espero no defraudar al equipo y a la afición”.