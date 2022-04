Alianza y Santa Tecla empatan en el Cuscatlán

El Aliana tuvo un empate que le deja mal sabor de boca ante un Santa Tecla que dio pelea y puso contra las cuerdas en alguna ocasión a los albos. Parecía encarrilada la victoria, pero el cuadro perico aprovechó sus opciones para aguar la fiesta.

Ezequiel Rivas y Juan Carlos Portillo fueron los goleadores del lado paquidermo en un Alianza que buscó la pelota pero lo suyo es abrir los espacios y dar la galopada. Al tener terreno fértil es letal y lo demostró cuando el Tecla, por medio de Roberto Domínguez, había adelantado a la visita y Craig Foster puso el empate.

Los pericos se fueron arriba en el marcador en una contra letal. Por la derecha recorrió metros César Flores quien ganó línea de fondo y mandó el centro donde, en soledad, estaba Roberto "el Torito" González para firmar el 0-1 al minuto siete.

El guión estaba claro. Los pericos buscaban cerrar espacios y luego aprovechar en velocidad por las bandas. Lo hizo en un par de llegadas y fue en esa ocasión que firmó González que pudo llevarlo a la perfección. Del lado paquidermo, la premisa también era ponerle dinamismo y atacar por los costados.

Pero la respuesta no se hizo esperar. En una llegada por la izquierda, el centro no lo pudo rechazar la zaga colinera y le quedó a Ezequiel Rivas, quien de primera mandó el riflazo desde fuera del área que no pudo contener Almeida para el 1-1.

El tanto permitió a los albos mantener el dominio aunque intentando resguardarse de las llegadas en velocidad de su rival. Henry Romero tuvo una buena oportunidad a través de un tiro libre pero la mandó arriba. El Tecla respondió con otro remate de González en los linderos del área que pasó cerca del poste izquierdo de González. A esa altura del partido (20') era agradable para el aficionado.

Al 22' tuvo una buena oportunidad Portillo por la banda izquierda tras un balón filtrado que le permitió ganar las espaldas de los zagueros. Sin embargo, bien estuvo Almeida en el achique tras el tiro cruzado. En la segunda acción, Mercado mandó un centro que contuvo el meta tecleño.

El mismo Mercado la tuvo después en un fallo de la zaga perica que no pudo reventar el balón y permitió el avance paquidermo. Ahí, el colombiano quedó solo frente a Almeida pero su disparo se fue a las gradas .

La siguiente acción sí fue al marco. En una desconcentración de la defensa colinera, el Alianza sacó desde la banda para Monterroza, quien abrió a la llegada de Portillo y el extremo, sin ninguna marca, preparó el remate y la puso al ángulo (30') para darle vuelta al marcador (2-1).

Ya en el segundo tiempo, el Alianza salió como una tromba buscando el tanto que le permitiría liquidar el partido. Llegó con más elementos sobre el marco de Almeida y no le dejó la pelota al rival. En la reanudación solo le faltó mejor puntería para ampliar el marcador.

Al 66' llegó una buena oportunidad para los albos en una jugada por la banda derecha. Ezequiel Rivas condujo el balón y al llegar al borde del área hizo un recorte y se abrió espacio para rematar. En esta ocasión, el riflazo se fue desviado.

El Santa Tecla empató en un cabezazo de Craig Foster, recién ingresado, que evidenció una desatención de la zaga paquiderma. Llegó la jugada por la izquierda de Allan Ocón quien se metió al área y remató. El balón fue desviado en Mancía y le quedó a González, quien mandó el centro para que Foster la mandara al fondo.