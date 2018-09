Álvaro Gómez habló sobre su salida repentina del FAS

El colombiano Álvaro de Jesús Gómez tomó el pasado jueves la decisión de dejar el banquillo de FAS a fin de poder solventar un problema familiar que lo obliga primero a viajar a su natal Colombia para luego volar hacia Canadá.

El técnico antioqueño que cumplirá 64 años el próximo mes admitió vía telefónica que “totalmente la decisión de salir de FAS ha sido mía, ayer luego de la práctica tomé la decisión por asuntos personales, no encontré otra salida mejor para solventarla que dejar a disposición mi cargo como técnico de FAS a fin de poder viajar primero a Colombia y luego el próximo viernes a Canadá, antes de finalizar esta semana debo dejar el país y viajar a Colombia para luego tomar otro vuelo hacia Canadá”, confesó.

Gómez dijo además que la decisión tomó por sorpresa a la dirigencia asociada ya que reiteró que “no pude encontrar una vía directa para solventar mi problema familiar, es un problema delicado, me duele dejar un proyecto bonito que venía de menos a más, agradecido con los dirigentes por haberme escuchado mis indicaciones, las sugerencias que brindé para que FAS vuelva a tomar el protagonismo y reconquistar el título de El Salvador”, indicó.

Gómez fue anunciado como nuevo técnico de FAS el pasado 26 de junio en sustitución del santaneco Cristiam Álvarez que pasó a dirigir las inferiores del equipo tigrillo y tomó las riendas del equipo santaneco de manera oficial a principio del mes de julio para hacerse cargo del equipo para las competencias preliminares de la Liga de Campeones de la CONCACAF y de la liga nacional, en donde dirigió toda la primera vuelta para dejar a FAS en quinto lugar con un total de 15 puntos.



CONSEJOS

El estratega antioqueño afirmó que su labor en FAS comenzaba a tomar el rumbo que él esperaba ya que “el proyecto arrancó tratando de conocer el material humano que tenía, como todos los equipos que he tenido la oportunidad de armar; a FAS lo veo con jugadores de muy buen pie, la radiografía la tengo clara de cada uno de ellos, de lo que debe mejorar y lo que debe sostener. FAS demostró en muchos partidos que está a la par de los equipos que hasta el momento han hecho bien las cosas como Alianza y Santa Tecla. Ese trabajo se verá mejor en las finales de la liga ya que no pierdo la fe que estará en la final donde puede conseguir muchas cosas buenas, si no lo logra hoy, el otro torneo será un equipo con mucha identidad futbolística”, aseguró el técnico sudamericano.

Sobre lo que FAS debe mejorar a fin de dar el salto definitivo a su consagración, Álvaro Gómez dijo que en “FAS tienen un equipo que debe equilibrar en su nómina; es decir, que haya jugadores que intenten desbancar a los titulares, eso le falta al equipo, debe de buscar la manera de tener dos o tres jugadores mínimo por cada posición en el campo de juego. En FAS hay muchos talentos menores que pueden descollar a futuro pero por hoy no cuenta con jugadores que tengan la capacidad de desbancar a los jugadores con experiencia y consagrados en el plantel”.

“Pienso que este FAS está en una etapa de transición para construir una nómina mejor, está dentro del grupo de los grandes y con el trabajo hecho y a futuro en los próximos tres meses llegará a un nivel mayor, pero debe buscar sostener buenos resultados y buenos partidos que hizo en la primera vuelta, el año entrante FAS tendrá mejores posibilidades de crecer”, acotó.

Gómez no adelantó su futuro en su profesión pero sí admitió que “voy para Colombia donde resolveré el problema que me quitará un mes de ocupación fuera de mi profesión, pero Colombia será el punto de partida posterior a este problema personal, espero seguir con mi carrera de técnico y en cualquier momento en Colombia o en otro país, incluso acá tengo las puertas abiertas para retornar en un futuro a FAS a fin de poder seguir este proyecto que debo dejar por fuerza mayor”, aseguró.

Finalmente, el ex técnico de FAS brindó su consejo a la dirigencia nacional a fin que el fútbol salvadoreño suba de nivel.

“Una recomendación que puedo dar es que se tenga mayor cuidado en el crecimiento de las categorías menores y en el fútbol aficionado, que ésta sea dirigida por personal especializado en ese nivel, si se capacita a los técnicos el producto mejorará, siento que es trabajo de la Asociación Nacional (FESFUT)", subrayó.

En cuanto al fútbol nacional, dijo que "considero que hay un buen nivel, un buen fútbol, pero se le debe de apostar a mejorar la cultura táctica de los jugadores, más aquellos que vienen en formación, con el fin de ser capaces de captar cosas técnicas y tácticas que debería de tener hoy a nivel de alto rendimiento, hay que ayudar más a los técnicos para que se capaciten en ligas menores”.