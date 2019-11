Amado, el representante nacional en Paddleboard

Amado de Jesús Alvarado acaba de ser bronce en el pasado campeonato Latín Pro disputado en el país hace unos días en la categoría de longboard y ahora volverá a representar a El Salvador en el Mundial de Sup y Paddleboard que inició este domingo.

Pero para Amado competir en otra modalidad de este deporte en las olas no es nada nuevo. En 2013 ya sorprendió al ganar el tercer puesto en los juegos Bolivarianos y sus inicios en el deporte fueron en el Paddleboard, por lo que espera cumplir con las expectativas en el combinado nacional.

"No es nada nuevo para mi. Si bien compito en longboard fue en esto del Paddlebord que me inicié e incluso he alcanzado algunas medallas y competencias que me han dado cierta experiencia", menciona Amado a poco días para su debut en el Mundial, el segundo en el que participará el salvadoreño.

Mencionó que tiene grandes expectativas pero tampoco promete medallas. "Sería aventurarme el decir que voy a ganar algo pero en mi cabeza tengo grandes expectativas. Me he preparado bien en lo que se puede y siempre es un orgullo representar a El Salvador".

"Para el país este es un evento importante. Como atletas también nos sirve para competir en otro nivel y ganar experiencia pero como digo, decir que ganaré es aventurarme a mucho. Prometo competir a alto nivel y buscar el mejor resultado posible para el país", concluye Amado previo a su nueva aventura en esta modalidad del surf y en un Campeonato Mundial.

Preparación

Amado ha trabajado como ha podido aunque todavía faltan detalles por definir con la Federación Salvadoreña de Surf. "Tengo el apoyo de la federación en este proceso. Vamos saliendo de una competencia importante y ahora vamos a tener un nuevo reto en mi carrera profesional para cerrar un año con muchas alegrías y que me deja nuevos objetivos", concluye Amado.