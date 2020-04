Amaya del Cid: "Lamento no tomar en este momento la propuesta del Águila"

El Águila anunció la semana pasada la llegada del exjugador nacional, Alexander Amaya del Cid, como parte de su nueva estructura para liderar la categoría de reservas; sin embargo, el exseleccionado nacional dio a conocer a la dirigencia que ya no podrá venir a El Salvador debido a los compromisos que tiene en Estados Unidos, donde reside.

Grupo Dutriz habló con Amaya del Cid quien explicó que por el momento no podrá hacerse cargo de la propuesta de la dirigencia emplumada debido a que trabaja en un programa de fútbol en Nueva York (Westbury Soccer Club) y si bien se ha detenido debido a la pandemia del COVID-19, le informaron que el proyecto seguirá al pasar la emergencia.

"La verdad tengo que decir que me ilusionaba mucho estar en el proyecto del Águila. Hablé con Alejandro González (vicepresidente emplumado) quien me ofreció el proyecto pero le tuve que decir que en estos momentos no podía. Me comuniqué con la gente con quienes trabajo aquí, los encargados de esta Academia de Fútbol y me dijeron que al pasar la pandemia se reanudará el proyecto y no podía dejar botado eso", dijo Amaya del Cid.

"Aquí me dieron la oportunidad de trabajar en esta Academia y uno debe ser responsable. Al tener la propuesta del Águila hablé con los encargados de acá, y pues esa es la razón", agregó el exjugador.

Amaya del Cid está en la coordinación de este proyecto llamado Empire State Soccer Program, el cual recibe también fondos estatales y donde tienen muchos chicos dándole seguimiento en la escuela de fútbol lo cual le toma mucho tiempo. Es un programa "After School" que tiene "gente seria" el cual consta con tres entrenadores del cuales Del Cid es uno de ellos, así como tres asistentes, uno por cada timonel. Tienen escuelas de verano en un proceso muy formativo, el cual ha sido del agrado del salvadoreño.

"Es una gran oportunidad trabajar aquí, nos va muy bien. Quiero recalcar que llegar al Águila no es por cuestión económica sino como una espinita que tengo para ayudar al equipo", dijo.

La propuesta

Lo que le ofrecieron en el equipo fue la categoría de reservas pero Amaya del Cid cree que podía ampliarse. De hecho, su intención es de coordinar todo la estructura de las bases menores del equipo emplumado, tomando en cuenta la experiencia que está teniendo con la academia norteamericana.

"Seguimos en plática con el licenciado González y hemos dejado la puerta abierta para un futuro. Me ilusiona volver al Águila, es un sueño de regresar y trabajar con los juveniles. Le guardo mucho cariño al equipo, a toda su afición", sostuvo.