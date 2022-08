Amaya del Cid arremete contra Agustín Castillo

Sobre el tema de la salida de Agustín Castillo de Águila la semana anterior y tras las declaraciones del estratega peruano a Grupo LPG, donde mandó un par de mensajes hacia el director deportivo del equipo oriental, Alexander Amaya del Cid, el empleado de los aguiluchos pidió derecho de respuesta a lo dicho por el estratega sudamericano.

“El grupo ha tomado a bien el cambio de técnico, apenas llevan (con el profesor Bini) tres entrenos con el plantel”, dijo de entrada Amaya del Cid sobre la labor actual del argentino Sebastián Bini, nuevo timonel de los naranja y negro,

“El lunes les dije que no iba a decir porqué se fue 'Chochera' por ética profesional, pero vi unas declaraciones que me hacen hablar. No me gustó su forma de trabajar y se lo dije a él”, afirmó Amaya del Cid.

“(Castillo) no puede vivir de la gloria que tuvo hace años con una gran generación dorada que tuvo ese FAS”, replicó el ex seleccionado nacional en respuesta a las declaraciones del técnico de origen inca.

Amaya del Cid expuso sus ideas sobre el ex técnico aguilucho.

“Lo del finiquito eso es un tema administrativo y que se siente a hablar con quien es responsable de eso, entiendo que su cheque está listo, pero que vaya y platioque con la persona encargada de pagarle”, afirmó el director deportivo de los emplumados sobre lo expresado por Castillo quien aseguró que aún no le han cancelado tras su salida.

MÁS DECLARACIONES

Acerca de los motivos por el cual el Águila mantuvo a Castillo en esta temporada, Amaya del Cid insistió en decir que “no se tomó la decisión después de la final perdida contra Alianza porque quisimos darle continuidad. Después salió con el pretexto que no tuvo tiempo para preparar el juego contra Alajuelense cuando arrancamos la pretemporada con tiempo”, refutó Amaya del Cid.

El empleado de los emplumados dijo además que “entiendo que el Alajuelense posee un Centro de Alto Rendimiento que nadie en Centroamérica lo tiene, pero no puedes decir mandarle un mensaje erróneo al jugador”.

Sobre la actuación del plantel en Costa Rica, el director deportivo aguilucho aseguró que “me di cuenta de algo que sucedió en Costa Rica. ¿Cómo un jugador va a decirle al técnico que no lo cambie, que le dé más minutos?", cuestionó. “El equipo físicamente no se cayó, uno tiene que aceptar que quizás el manejo (de la logística para viajar a Costa Rica) no fue el adecuado. Me echo la culpa porque estuve 15 días fuera del país por un tema personal, pero nadie del cuerpo técnico dijo nada para evitar eso".