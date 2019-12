Amos del gol en el fútbol salvadoreño

Finalizó la fase regular de clasificación en las tres ligas profesionales de nuestro país y con ello se develó los nombres de los tres campeones de goleo de cada categoría para el torneo Apertura 2019.

Dos jugadores extranjeros y un nacional lograron a base de goles ganarse el respeto de su afición y de paso inscribir sus nombres en la lista de ganadores de la presea El Hombre Gol que otorga EL GRÁFICO a los máximos romperredes de la primera, segunda y tercera división profesional.

En la liga mayor el panameño naturalizado Nicolás Armando Muñoz, atacante de El Vencedor de Santa Elena conquistó por sexta ocasión la presea de El Hombre Gol de Oro merced a sus 19 goles anotados en 22 partidos de liga que disputó en la fase regular.

El fútbol nacional tuvo que ver pasar 37 largos años para que un delantero anotara 19 goles en un torneo de liga para ganar el título de goleo individual tras hacerlo por última vez el nacional Óscar Gustavo “Lotario” Guerrero en el torneo de 1982 con la camiseta de Independiente.

Nicogol Muñoz rompió además el récord del colombiano Bladimir Díaz (Alianza) de 16 goles anotados en un solo torneo (Clausura 2019) desde que se instauró la presea de El Hombre Gol de El Gráfico en el 2006.

“Contento con este nuevo logro en mi carrera profesional, para mí no era fácil llegar a jugar en El Vencedor pero gracias al profesor Víctor Coreas que me llamó y en verdad me convenció en jugar con el equipo, me insistió en venir al equipo y se lo agradezco porque para mucha gente por la edad que tengo (38 años) me empezó a dar palo sin realmente conocerme, me escribieron cosas negativas y fuertes por haber firmado con el equipo pero confiaba en mí, lo que podía dar y acepté el reto y al llegar el profesor Coreas lo primero que hizo fue sentarse conmigo para decirme lo que teníamos en el equipo y lo que quería de mí y lo que debíamos hacer con el grupo y se lo acepté”, afirmó Muñoz.

El panameño logró así su séptimo título de goleo en el país desde su llegada al CD Chalatenango en el Clausura 2004 y valora más el logrado con el equipo usuluteco por lo que tuvo que lidiar.

“Tuve tres o cuatro semanas de trabajar en solitario y analizar el grupo, al final mejoramos muchas cosas personales y futbolísticas de algunos jugadores y nos vamos tranquilos del torneo, con esa espinita que te deja el no haber logrado la clasificación a la liguilla, feliz por lo que logré en un equipo que se formó a pedazos y al apoyo de mis compañeros por esos 19 goles que anoté en un equipo recién ascendido y a la edad que lo hice hace que el premio alcanzado lo valore y lo disfrute más.”, expresó Muñoz.



MISMOS PASOS

Por su parte el colombiano Cristian David Gil Hurtado, hermano mayor de Brayan Gil, jugador de FAS, alcanzó con los colores de Platense de Zacatecoluca el título de campeón de goleo en la segunda división profesional al anotar 18 goles en 17 partidos de liga.

Gil Hurtado apenas se perdió un partido del Apertura 2019 con el equipo gallero y en tres juegos el atacante cafetero se fue en blanco.

“Agradecido con Dios por lo que he conquistado en Platense, la verdad no ha sido fácil el haber llegado al equipo por lo que había hecho en Chalatenango en liga mayor. Dios quiso que no siguiera en primera división y recalar en un equipo que ha mostrado su hegemonía en la liga y ahora me premia con este galardón y con el pase a semifinales en el camino”, destacó el ariete colombiano, alma y motor del plantel que maneja el santaneco Jorge “Zapatero” Ábrego.

Mientras que el nacional William Vladimir García del equipo ADEREL Lourdes de tercera división alcanzó en su torneo debut en liga profesional el título de campeón de goleo al totalizar 21 goles en 17 partidos de liga.

“Le doy gracias a Dios por el logro de ser el campeón nacional de goleo en tercera división, orgulloso de mis compañeros que me han apoyado en todo porque a pesar de debutar en la liga profesional ha sido un logro con muchos sacrificios el que he conseguido y espero en Dios mejorar más en el siguiente torneo”, manifestó el jugador nacido hace 23 años en el cantón Lourdes de Colón, La Libertad.

"Son 21 goles los que anoté en todo la fase regular, solo ante Quequeisque no jugué en Santa Tecla por motivo de mi trabajo, de allí no fallé en los otros juegos que disputamos", destacó García.



FICHAS

Nombre: Nicolás Armando Muñoz Jarvis

Data: Ciudad de Panamá, 21 de diciembre de 1981

Equipo: El Vencedor de Santa Elena

Goles anotados: 19

Partidos disputados: 22

Palmarés: Siete títulos de campeón de goleo en primera división (sexta presea de El Hombre Gol desde el 2007).



Nombre: Cristian David Gil Hurtado

Data: Cali, Colombia, 11 de mayo de 1996

Equipo: Platense de Zacatecoluca

Goles anotados: 18

Partidos disputados: 17

Palmarés: Primer título de goleo individual en su carrera



Nombre: William Vladimir García Morán

Data: Lourdes, Colón, La Libertad, 5 de mayo de 1996

Equipo: ADEREL Lourdes

Goles anotados: 21

Partidos disputados: 17

Palmarés: Primer título de goleo individual en su carrera