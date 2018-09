"Analizaremos si mandar a nuestros jugadores a estos microciclos que hasta ahora han fracasado"

En la última convocatoria de Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, aparecen los aliancistas Narciso Orellana y Óscar Cerén. Deben estar desde este lunes a las órdenes del timonel mexicano, según el microciclo que ha programado el seleccionador de lunes a miércoles de la próxima semana.

El timonel prepara a su equipo para el segundo jugo de de Liga de Naciones ante Barbados, este 13 de octubre, en el Cuscatlán.

Pero por ahora la dirigencia de Alianza no pudo precisar si cederá a Cerén y Orellana, tomando en cuenta que no hay nada que los obligue a cederlos en un periodo que no es FIFA.

"De momento no hemos tomado una decisión, pero vamos a analizarlo si vale la pena estar en esos microciclos que siempre han hecho y que han fracasado. Pero no estamos cerrados. Es cuestión de que analicemos los pro y contra. Simplemente queremos lo mejor para no estar estropeando el trabajo del equipo. Pero no es estar en contra por estar en contra", aseguró Lisandro Pohl, director deportivo.

CASO ZELAYA

Luego, Pohl reaccionó en plática con EL GRÁFICO sobre la negativa de Carlos de los Cobos sobre no llamar a Rodolfo Zelaya al combinando nacional.

"Yo, la única explicación que tengo es que Zelaya fue de los primeros jugadores que testificaron que fue De los Cobos quien dio la orden para que los jugadores de selección fingieran las lesiones en 2009, ante Costa Rica, en Copa UNCAF, que se llevó a cabo en Honduras. Recordemos que él (Zelaya) fue quien hizo su declaración jurada en ese sentido. Yo hablé con De los Cobos en su momento y lo confronté sobre eso. De los que tuvo la valentía de los que aún están jugando fue Zelaya", explicó el director deportivo de Alianza en plática con EL GRÁFICO.

Pohl cree que es por esa única razón que Zelaya no ha entrado en los planes de convocatoria del timonel mexicano en esta segunda gestión con la selección absoluta. "Nuestra opinión sobre De los Cobos no es la de la mayoría. A lo mejor eso está pensando sobre la decisión. Pero para nosotros mejor, porque menos distracción tenemos en nuestro equipo.