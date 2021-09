Ancheta, DT de Marte: "El equipo se aplicó"

Atlético Marte venía en un bache en el torneo donde cayó consecutivamente en el Cuscatlán ante Firpo y Alianza, que lo dejaron cerca de la parte baja de la tabla, sin embargo, los movimientos tácticos en defensa del técnico Nelson Mauricio Ancheta le dieron a los marcianos un resultado positivo ante el equipo aurinegro.

Atlético Marte fue a robarle un punto a Once Deportivo en Ahuachapán en un encuentro trabado y con pocas oportunidades de gol.

"La gente del Once Deportivo salió enojada porque pensaron que nos iban a meter cuatro goles", dijo Ancheta.



El equipo de Ancheta frenó la racha de dos derrotas consecutivas que arrastraban mientras que los locales no lograron hilvanar su segundo triunfo seguido luego de la victoria ante Metapán a mitad de semana.



"Veníamos de dos derrotas y parar esto era bueno. Tácticamente el equipo se aplicó y no cometió muchos errores", comunicó Nelson Mauricio Ancheta Flores.



El técnico de los bombarderos mencionó que el cambio de actitud fue diferente para este encuentro y no le mostraron el mismo respeto que le dieron a los otros rivales.



"En otros partidos el equipo jugó con mucho temor ante Alianza y ante Firpo pero en este encuentro logramos tener opciones más claras más que todo en las pelota estacionarias", expresó el entrenador nacional.



Ya para finalizar, el estratega nacional comentó sobre el siguiente compromiso que tiene el equipo bandera donde se miden al campeón nacional, FAS, para cerrar la primera vuelta.



"Es un equipo difícil, no podemos hacer un mal partido ante FAS, sabemos que es de los mejores equipos del torneo pero hay que aplicarnos", agregó el técnico de Marte.