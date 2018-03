Ancheta no va más

Lee también

El entrenador salvadoreño Nelson Ancheta no continúa como técnico del Dragón a partir de ayer, luego de llegar a un acuerdo con la directiva para rescindir su contrato.El estratega no quiso ahondar en su renuncia, pero confirmó que ya está fuera del cuadro verdolaga, al cual deja como último clasificado en la tabla acumulada de la temporada y con problemas de cara al descenso a segunda división.“En estos momentos no quiero opinar acerca de eso, solo confirmando que no continúo con el equipo. Escribí algunas palabras en Facebook para dejar clara mi postura, por eso prefiero hablar después, cuando esté más tranquilo”, comentó el estratega.Precisamente, Ancheta dio a conocer su salida en su cuenta en dicha red social, en la que escribió: “Quiero manifestar que este día he llegado a un acuerdo con la directiva de CD Dragón para rescindir mi contrato cómo entrenador. Agradezco a la directiva, jugadores y afición por el apoyo brindado. Solo quiero decir que dejo un buen equipo, sigan adelante. Bendiciones para todos. Los astros no se alinearon a mi favor. Siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento y partidos”, colocó Ancheta.La dirigencia del equipo de San Miguel se pronunció únicamente a través de su cuenta de Twitter, en la que confirmó la salida de Ancheta e informó que Santos Noel Rivera y Abel Blanco dirigirán al equipo en el partido de mañana contra Santa Tecla. Luego se darán a la búsqueda del reemplazo de Ancheta en el banquillo del equipo.