Andrés Flores habla de su ausencia en la selección nacional

Antes del juego de este domingo ante Los Ángeles Galaxy, el volante del Timbers Portland, Andrés "Ruso" Flores, estuvo en una actividad benéfica en Los Ángeles. Luego de eso, el cuscatleco habló con Grupo LPG Deportes de su equipo y selección nacional.

El mediocampista ha tenido pocos minutos con su equipo y por ende no fue tomado en cuenta por Carlos de los Cobos para los juegos de previa de Liga de Naciones ante Jamaica y el amistoso ante Perú, la semana pasada.

Flores no pudo estar pendiente de los juegos de la selección, pero dijo que entiende que su ausencia en el equipo nacional se debe a decisiones técnicas.

"No pude ver los partidos, porque tenía compromisos con el equipo, pero contento de que se haya clasificado. Creo que lo importante es que se ganó, eso ayuda a la confianza en el equipo. La gente está contenta. Son decisiones técnicas y todos las respetamos, si uno es convocado o no, ya es decisión del técnico", apuntó Flores, quien disputó su último partido con la selección ante Bermudas, en noviembre de 2018.

Por otra parte, el futbolista admitió que también ha tenido pocos minutos en este torneo con Timbers.

"No he tenido muchos minutos. Van tres juegos y no he tenido mucha actividad. Esperamos que vengan más en los siguientes juegos. Siempre hablo con el técnico del equipo, Giovanni Savarese. No hemos arracando bien y eso ha hecho que él haya tomado algunas decisiones", comentó.

FITO EN MLS

Luego, Flores habló de la llegada de Rodolfo Zelaya al fútbol de la MLS, con el equipo de Los Ángeles FC.

"Fito es un gran jugador. Él tiene mucha calidad. De parte mía le puedo decir que trabaje fuerte. Él se merece estar donde está, por todo lo que ha hecho, pero esta liga es competitiva, hay buenos jugadores. Pero él tiene mucha calidad para brillar como él sabe hacerlo", apuntó el volante de los de Oregon.