Andrés Flores responde: ''Tenemos que dejar de dividirnos y atacarnos''

La derrota de la selección mayor de fútbol contra Dominicana, el mes pasado por Liga de Naciones, provocó un aluvión de críticas y afloró el debate si el camerino estaba roto por las decisiones tomadas entre FESFUT, cuerpo técnico o si no todos los jugadores estaban conformes con el llamado de un jugador.

El defensa Andrés Flores Jaco hizo un llamado a dejar atrás esos resentimientos que, a su criterio, no suman en un grupo que quiere levantarse en esta competición de CONCACAF.

"Tenemos que dejar de dividirnos, de atacarnos, somos un solo país, un solo grupo, debemos dejar el odio atrás hacia jugadores y cuerpo técnico", mencionó.

Jaco fue consultado si en el camerino hubo problemas días atrás y lo descartó. "Nada que ver, he estado en los juegos anteriores y en ningún momento el grupo estuvo separado, todos pensábamos en sacar buenos resultados. Un partido no quiere decir que el grupo estaba separado, acá no hubo ningún tipo de separación entre los jugadores", dijo para cerrar el tema.

También salió al paso por los comentarios mediáticos sobre si el juego que tiene la seleción es convincente: "No tenemos que tener ningún tipo de temor o porque la prensa quiera que hagamos un tipo de juego; tenemos que enfocarnos en lo que el profesor (Carlos) de los Cobos nos dice. Todos los jugadores trataremos de hacer nuestro mejor juego".

Jaco mencionó que el grupo se siente seguro de que harán buenas presentaciones ante Montserrat y Santa Lucía: "Sabemos lo que nos jugamos en los próximos partidos, además de la alegría de formar parte de este grupo, tenemos una gran responsabilidad pero estamos capacitados a pesar de la mala experiencia del partido pasado".

"Todos estamos compenetrados y depende de nosotros, hay material humano para enfrentar a cualquier selección. Nuestra mentalidad es sacar a una selección a flote y dejar atrás lo que diga la gente y luchar por un solo fin", concluyó en su análisis.