Andrés Flores seguirá con el Portland Timbers, de Estados Unidos

El volante salvadoreño Andrés Flores confirmó este lunes que seguirá jugando en el Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos, equipo en el que militó el año pasado.

"Tengo contrato por un año aún con Timbers, es importante para mí seguir en este equipo. Me siento bien, ahí en la ciudad, la gente me ha hecho sentir como en casa. He hecho una red de amigos, que es importante para que uno se sienta cómodo, esperemos que este año sea bueno", apuntó el volante nacional.

Flores había sido colocado en el draft de la MLS, anteriormente, pero fue el mediocampista quien explicó lo que sucedió.

"Lo que pasa es que las reglas del draft son un poco complicadas. Cada equipo de la liga debe blindar a 12 jugadores. Entonces, se blinda en las posiciones en las que un equipo tenga menos opciones. En mi posición hay bastantes variantes y los que no están blindados se van al draft" aseguró Flores.

Para el mediocampista nacional sigue siendo clave la confianza que le ha dado el timonel venezolano, Giovani Savarese.

Flores se incorporó desde este lunes al trabajo de la selección mayor , con miras al partido-entreno de este domingo ante Islandia, en Los Ángeles.

De los siete legionarios convocados será el único que se unirá al plantel nacional desde El Salvador. Viajará a Los Ángeles con el grupo, este jueves.