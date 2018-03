Andrés Flores seguirá en el New York Cosmos

El Cosmode New York, equipo de la segunda división de los Estados Unidos (NASL) ha confirmado este día que contará nuevamente con los servicios del salvadoreño Andrés "el Ruso" Flores para la temporada que se avecina."Ruso retorna, bienvenido nuevamente", publicó el Cosmos en su cuenta de Twitter.

Happy to be back with the @NYCosmos family ?? ?????? https://t.co/PcMGKMjpCp