Andrés Quejada: “en Águila no necesitamos convencer a nadie”

Tercer juego en que el zaguero cafetero Andrés Quejada porta el gafete de capitán. Eso le da crédito para ser voz autorizada en las filas del Águila. Pese a que el cuadro migueleño solo pudo ganar por 1-0 con gol de Bryan Paz, el cafetero se quedó contento con el resultado y rendimiento del equipo.

"Me fuera preocupado si no se hubieran generado opciones a gol y esta tarde generamos muchas. Nosotros no necesitamos convencer a nadie, solo agradar a Dios, quien nos da la oportunidad para estar acá, jugando. Seguimos trabajando en lo que nosotros creemos. No necesitamos que alguien crea en nosotros. Nos basta y nos sobra con que nuestras familias nos acompañen", apuntó el nuevo capitán de equipo emplumado.

Quejada insistió en que se queda tranquilo por lo que ha hecho Águila hasta la fecha tres del Clausura.

"El desgaste físico fue grande y yo valoro eso de mis compañeros. Estamos más unidos que nunca. Y a Dios ganamos y lo importante es sumar" expresó el suramericano.

Por su parte, el volante emplumado, Wálter Chiguila, dijo que ahora le está costando mucho a su equipo poder quedarse con la pelota. "Por ahí tenemos deficiencias, pero esto es de trabajo. Pero ahora nos quedamos con tres puntos, que nos mantienen en la punta de la tabla. En el camerino sabemos que ganar es lo bonito del fútbol" , dijo el mediocampista del equipo naranja y negro.