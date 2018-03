Andrés Rodríguez Celis demandó a la FESFUT ante Fiscalía

El abogado y directivo del equipo Once Municipal, de Ahuachapán, Andrés Rodríguez Celis, presentó este viernes una demanda en contra del actual directorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), que a su criterio ejerce fuera de la ley.

Rodríguez Celis se hizo presente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) donde en un documento de dos hojas expone los señalamientos. El abogado dijo que Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debe intervenir y desconocer al actual Comité Ejecutivo de la FESFUT ya que es ilegal.

En julio de 2014, la asamblea general eligió a Jorge Cabrera Rajo como presidente y a Francisco Peñate y Víctor Zenón Gómez como vicepresidentes. Como directores fueron elegidos Hugo Carrillo, Mauricio Zometa, Roberto Alcides Ortez y Emerson Ulises Ávalos, pero luego, según la denuncia de Rodríguez Celis colocó a Hugo Carrillo como vicepresidente sin ninguna votación. Carrillo reconoce ser el primer vicepresidente de la FESFUT, pero al menos en el directorio que aparece en la página web de la FESFUT no está como tal, sino que lo identifican como miembro del comité ejecutivo.

"Ellos no deben seguir, igual las decisiones que han tomando y seguirán tomando en el tiempo que les resta para entregar sus cargos no son válidas"

Cabrera Rajo aparece como presidente y Zenón Gómez como único vicepresidente. El resto de miembros, que también son conocidos como directores son Mauricio Zometa, Osmín Américo Rodríguez, Emerson Ulises Ávalos y Roberto Alcides Ortez. El demandante pide la intervención de las autoridades internacionales y que se forme una comisión transitoria mientras se nombran las nuevas autoridades en julio próximo.

"Ellos no deben seguir, igual las decisiones que han tomando y seguirán tomando en el tiempo que les resta para entregar sus cargos no son válidas", agregó.

Rodríguez Celis además solicitó la afiliación del Once Municipal de segunda división y Guadalupano y Escuela de Fútbol de Guazapa, estos dos últimos de tercera división, luego que fueran relegados de sus categorías por incumplimiento en algunos requisitos de inscripción.

"Pedimos la reincorporación del Once Municipal. Como ellos (actual directorio) están de forma ilegal, las decisiones que han tomado en los últimos días también no proceden, por lo que no reconocemos la desafiliación de nuestro equipo Once Municipal", agregó Rodríguez Celis.

Luego de colocar la denuncia, la FGR tiene tres días hábiles para nombrar un fiscal para que vea el caso. De igual forma para ver cuál de las oficinas analizará la denuncia. Se conoció que la oficina encargada será la tiene que ver con el patrimonio.