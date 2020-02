Andrés Sarulytle renuncia como técnico de Jocoro

El argentino Andrés Sarulyte renunció este sábado de la dirección técnica del Jocoro, horas antes del choque directo por el descenso ante el Once Deportivo, por la jornada 8 del Clausura 2020.

Sarulyte explicó a El Gráfico que su renuncia se originó por tener diferencias con el presidente del equipo fogoneros Leonel Hernández.

"Acabo de firmar el finiquito porque tenemos un presidente acéfalo, cobarde y que no nos da la cara, eso no lo voy a permitir", dijo Sarulyte a El Gráfico.

"No puedo decir nada de la gente de Jocoro y de los jugadores menos, pero si del presidente, es incapaz, soberbio y traicionero. No te da la cara porque un presidente que sabe que tiene la razón viene y te dice profe pasa esto, pero no lo hace por soberbio", agregó.

Este día, el Jocoro y el Once Deportivo iban a protagonizar el choque directo por la pelea del no descenso. Ambos clubes están el sótano de la tabla acumulada, el Tanque Fronterizo tiene una leve ventaja con 28 puntos y los fogoneros tienen 26.

Andrés Sarulyte, en siete jornadas del Clausura 2020 consiguió una victoria, cuatro empates y dos derrotas, haciendo un total de 7 puntos. Dl argentino tomó las riendas del equipo sobre el inicio del presente certamen, en sustitución de Marvin Benítez.

Saruryte no quiso despedirse sin antes desearles buenas vibras a sus pupilos y de paso, confirmó que la directiva tiene una deuda de 15 días.

"Ojala que los chicos ganen, yo no ejercí presión un partido antes para que me pagaran, yo lo que hice fue reclamar lo mio con mi gente, porque nosotros trabajamos y nos rompimos la madre, pero él se ve que no puso nada en eso", concluyó.

VERSIÓN DE LA DIRECTIVA

Leonel Hernandez confirmó a El Gráfico la salida del técnico argentino Andrés Sarulyte el Jocoro. El dirigente fogonero aseguró que el técnico sudamericano se fue por motivos personales, donde lo calificó que estratega estaba "incómodo" en el club.

"Esto nos tomó por desconocer su personalidad, reconozco que es un profesional, por su experiencia, pero ahora me deja claro porque no estaba trabajando, él es muy complicado, es desgastante para un directivo escuchar a diario una y otra cosa", dijo Hernández.

También agregó: "Yo acepto cuando alguien me dice que no continúa si yo no hago esto, por el bien de la institución y no por el bien personal, y cuando alguien está por cuestiones personales, se toman esas decisiones y no se podía trabajar con alguien que venía amenazando desde un principio".

"No es tema económico, nada de eso, él traía ya ratos esa inconformidad , es decir, que él venga a un equipo pequeño, quería hacer las cosas como se le antoje y es ahí donde uno dice que es más importante la institución, porque técnicos hay un montón".

¿Quién será el próximo técnico del Jocoro?

Leonel Hernández dijo que el próximo lunes se dará a comer el nombre del nuevo técnico, afirmó que ya se manejan nombre, pero por motivos mayores no puede dar nombres.

Sobre el partido de ahora, ante Once Deportivo, dijo que el auxiliar técnico, José "Chepe" Romero, tomará las riendas.

"José Romero tomará las riendas, él es el técnico de la reserva y es auxiliar en la mayor. Sobre el nuevo técnico ya se manejan nombres, pero no podemos decirlo, estamos corriendo con el tiempo, tenemos fecha el miércoles y sábado y tomar una decisión a la carrera y nos pasa esto , así que vamos a tener que confirmar en el auxiliar mientras resolvemos", concluyó.

Jocoro y Once Deportivo jugarán ahora a las 3:15 dea tarde en el estadio Ramón Flores Berríos.