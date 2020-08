Ángel "Puma" Peña: " Mi objetivo es ser el goleador del torneo"

El delantero de Chalatenango, José Ángel "Puma" Peña, puso fin a las versiones que lo colocaban en ligas internacionales. El atacante dijo en plática con EL GRÁFICO que se quedará en la filas del equipo chalateco, después de haber alcanzado un acuerdo con su dirigencia, hace más de un mes.

Hace una semana, el agente guatemalteco, José Altalef, aseguró que estaba en firme la posibilidad de que Peña se fuera a las filas del Sanarate guatemalteco, pero al final no se concretó nada para el cuscatleco.

"Hubo rumores de que podía ir a jugar afuera. Mi agente me dijo que no se avanzó en las pláticas. Luego tuve ofertas para irme a jugar a Nicaragua, pero por los problemas que hay ahora (pandemia por coronavirus) no conviene. Me han tratado bien en Chalatenango. Estoy agradecido con la directiva de ese equipo", apuntó el atacante en charla con EL GRÁFICO.

Peña, de 25 años, llega a las filas norteñas luego de un paso por Alianza por dos años. No entró en los planes de los paquidermos a partir del Apertura 2020 y tuvo que firmar su salida. Sin embargo, el delantero aseguró que ya le dio vuelta a la página del capítulo con los capitalinos y ahora solo piensa en aportarle a Chalatenango, equipo con el que tiene un año de contrato por delante.

"Chalatenango se ha reforzado bien. Considero que vamos a dar la pelea por el campeonato. Vamos por eso con todo el equipo. Tengo que ganarme un puesto y luego ir a buscar los goles. Mi objetivo es tener minutos y ser el goleador del torneo. Estos meses sin fútbol, por la pandemia, han sido complicados. Pero solo Dios sabe cómo lleva las cosas", externó el delantero en conversación con este medio.

En el ataque del equipo alacrán, Peña tendrá que disputar la titularidad con el cubano Luis Paradela y el maxicano Carlos Félix Gámez . En el caso de Paradela ya tiene un antecedente en el balompié local. Llega desde Jocoro. En cambio Gámez, viene para su primera experiencia en el torneo de de liga de privilegio salvadoreña. Llega desde el Managua FC, de la primera división nicaragüense.