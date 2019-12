Antes tigrillos y ahora albos

Un día en particular se pusieron la camisa de FAS, pero ahora están del lado de los albos, tras haber cerrado por diferentes motivos su capítulo tigrillo.

El caso más recordado de un pase de FAS a Alianza es el caso de Alexánder Larín, ese polifuncional que se fue a las filas tigrillas al inicio de la década. Este jugador respeta a FAS como institución, pero aclara que en ocasiones ha tenido que leer de todo en los mensajes en redes sociales de parte de hinchas tigrillos.

Por su parte, Jonathan Jiménez, dejó en claro que su salida de FAS en 2016 no fue de lo mejor. "Salí del equipo del equipo, porque no pude arreglar con la directiva. Ellos se portaron mal conmigo. Vine acá a Alianza y me recibieron de la mejor manera", apuntó.

Luego, el portero albo Óscar Arroyo, quien también jugó en FAS, indicó que la final ante los asociados es especial, pero aclaró que ahora debe responder a los intereses albos. Ya le ganó a FAS la final de 2015 y ahora quiere repetirlo.

Por su parte, José Peña, puso viñeta de motivante a esta final contra FAS. "Los dos equipos proponemos. Tenemos la obligación de salir campeones. Quiérase o no los dos equipos llegamos presionados".

Rubén Marroquín es por ahora titular en zaga en el esquema del timonel colombiano Wilson Gutiérrez . Luego, por ahora en las filas de los asociados no hay ningún jugador que antes haya pasado por las filas de la escuadra capitalina.