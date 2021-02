Anthony Roque: "Marte tiene deseos de hacer las cosas bien"

Atlético Marte está haciendo retoques en su plantel con el objetivo de mejorar su papel en este Clausura 2021, donde buscarán calificar a la fase de cuartos de final.

Para eso, el conjunto carabinero anunció hasta el momento un total de cuatro altas de cara al torneo Clausura 2021: Jonhy Morán, Mayer Gil, Marcos Portillo y Anthony Roque, este último hará su segundo ciclo con la nave tras militar entre sus filas en la segunda división.

Al respecto de su retorno, Roque aseguró que tiene claro los objetivos de Marte en esta nueva campaña.

El mediocampista de características mixtas viene de forjar su experiencia en equipos como Alianza, Sonsonate, Firpo y Once Deportivo, este último club es donde el jugador logró alcanzar su madurez.

"La verdad que lo tomo de la mejor manera, gracias a Dios tuve la oportunidad de quedarme cerca con un equipo grande como lo es Atlético Marte. Estoy esperando en Dios que las cosas se den y hacer un buen torneo tanto personal, como en grupo", dijo el volante nacional.

Roque está consciente que el plantel que tiene el argentino Cristian Domizzi está conformado por una base de futbolistas jóvenes.

"Es un equipo bastante joven pero que tiene muchos deseos de hacer las cosas bien", agregó.

Para el volante originario de San Marcos, al sur de la capital salvadoreña, es elemental estar comprometido para que Marte vuelva a ser protagonista en el fútbol salvadoreño así como lo fue en sus años de antaño.

"El compromiso siempre está de hacer las cosas bien, tratar de dar lo mejor y que el club reciba lo que merece con Triunfos y cosas buenas", dijo.

Sobre el cambio de aires, Roque aseguró que se le viene un reto lindo, porque en unos meses será padre y le motiva el hecho de poder jugar en un equipo que sea de la capital.

"No me quejo de Once Deportivo porque no fue un año y medio bueno... Tomé la decisión de abandonar porque ya llevaba más de seis años viajando y me motivó estar más cerca de la familia, ahora más que seré papá y necesito estar más cerca de mí señora y estar pendiente de ella", concluyó.