Anthony Roque: "Son cosas del fútbol"

Anthony Roque fue de los pocos jugadores del Atlético Marte que dieron declaraciones luego de la paliza recibida en el estadio Sergio Torres Rivera ante Firpo en el cierre de la jornada 5 de la etapa de hexagonales que deja muy golpeado anímicamente al equipo capitalino.



"Lo asimilamos mal, no esperábamos que fuese un marcador tan abultado porque veníamos con la convicción de sacar los tres puntos, lamentablemente no se nos dio, cosas del fútbol", dijo el volante del cuadro marciano.



Marte enfrentará al FAS en el estadio Óscar Alberto Quiteño en la fecha 6 de las hexagonales.



"Nada, hay que cambiar el chip desde este momento y trabajar para el próximo partido que se nos viene más complicado que este ante FAS en el Quiteño", remarcó Roque.



Marte perdió 5-0 y este resultado lo deja en el último lugar del grupo A con apenas cuatro puntos de 15 posibles.



"Errores puntuales sobre los que nos afectan pero hay que trabajar y cambiar esos errores por cosas buenas. Era importante venir a sumar uno o tres puntos pero va a ser un grupo difícil, sabemos que hay que trabajar y se vienen cinco finales y si querés clasificar tenés que ganar por lo menos tres si querés meterte entre los cuatro", comentó el futbolista de 25 años.



"No estaba en el libro perder por uno ni por cinco pero esto es fútbol, nada, hay que seguir trabajando", recalcó.



Roque también opinó sobre la decisión de Firpo de jugar a las 2:30 de la tarde que sería una ligera ventaja para los locales.



"Yo en lo personal no me puedo quejar del clima, cuando estaba con Firpo jugábamos a la misma hora y son cosas que no le benefician ni a Firpo ni a nosotros", expresó.

