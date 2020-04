Antonhy Roque no seguirá con el Once Deportivo 

El volante nacional, Antonhy Roque confirmó a El Gráfico que su contrato con el Once Deportivo caducó, sin embargo, no dio detalles de su futuro tras despedirse ayer del equipo en redes sociales.

"Terminé contrato con Once deportivo, un club muy serio, ordenado y profesional, la verdad estoy muy contento porque siempre fueron profesionales desde los utileros, hasta directivos y eso motiva al jugador a estar siempre al mejor nivel", dijo Anthony Roque

El "Chivo" Roque jugó un año para el Tanque Fronterizo, donde asegura que vivió una de las mejores temporadas de su carrera. Valoró cómo su equipo se levantó de pelear por el no descenso a ser el último monarca del balompié nacional.

"Con el Once conseguí mi segundo campeonato, muy feliz porque las cosas se nos dieron, es algo increíble estábamos peleando descenso y al final terminamos campeones, muchos critican ese logro pero la verdad no saben lo mucho que nos costó levantarnos y dar guerra para lograr una primera vuelta espectacular", expresó sobre el torneo recién pasado.

Además, sobre su rendimiento agregó: "Mi rendimiento pues te digo que ha sido uno de mis mejores años, gracias a Dios metí varios goles y asistencias, el primer torneo creo que fui el que más minutos tuvo, este segundo creo que el 3 no estoy muy sabedor de eso, pero la verdad fue un año de los mejores que he tenido en mi vida futbolista".

Roque disputó un total de 30 partidos con el Once Deportivo entre el Apertura 2029 y el Clausura 2020. Además quedó registrado como el primer jugador en anotar un gol para el Tanque Fronterizo en primera división.

El jugador de 24 años, formado en las categorías inferiores de Alianza, recalcó que en su futuro es determinante terminar su carrera universitaria y ese aspecto sería tomado en cuenta para sus futuras decisiones. Aseguró que está por egresar de la carrera de Licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica.

"Me quedan seis meses para egresar, feliz porque no tienen idea de lo que me ha costado lograr eso, son cinco años de puros viajes largos y de estudio, mi rutina ha sido “criminal” por el cansancio y la fatiga. Me siento feliz porque estoy haciendo la diferencia, porque un día Dios me lo va recompensar y voy a poder ayudar a mis viejos a salir adelante y luego lo hago por mi satisfacción de ser un profesional tanto en lo académico como en lo futbolístico".

También, en su plática con El Gráfico, Anthony Roque opinó sobre la vuelta de equipos importantes en la historia del fútbol nacional como Atlético Marte y Firpo, donde jugó en el pasado.

"Qué te puedo decir, Firpo y Marte dos instituciones grandes, me alegra tanto porque el torneo se vuelve más atractivo, quizá en Firpo cuando estuve los dos torneos no lo disfruté económicamente por motivos que todos saben, pero futbolísticamente fue un sueño hecho realidad, mi mamá y muchos familiares son firpenses, mi madre es de Usulután, de Berlín y allá mismo tengo una familia grande y eso me hacía feliz", dijo sobre el regreso de los pamperos a primera categoría.

Sobre Marte agregó: "En Marte trabajé con personas muy serias en el fútbol y eso motiva al jugador a siempre dar lo mejor", concluyó.