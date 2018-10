Antonio Benvenutti al Metapán: “Si quieren que me vaya, deben pagarme lo del contrato”

El delantero brasileño Antonio Benvenutti fue separado este jueves del Isidro Metapán, pero en plática con EL GRÁFICO dijo que antes de dejar el equipo reclama algunas condiciones de su contrato.

El ariete jugó ocho partidos, cuatro como titular y otros cuatro entrando desde el banquillo de forma descontinuada, sin anotar gol. Este motivo llevó a la dirigencia a anunciar su separación, pero el suramericano señaló que mientras no se cumplan algunos pagos, no firmará finiquito.

"El presidente llamó a la oficina y dijo que no quería contar con mis servicios, pero para irme a Brasil debe pagarme el contrato y no quiere hacerlo. Me deben pagar los días trabajados de octubre y una multa por romper el contrato de forma unilateral", señaló.

En concreto, Benvenutti de Souza tiene tres exigencias: primero, que se le cancelen los días trabajados en octubre; segundo, una cláusula de su contrato que establece el pago de dos salarios (uno por cada torneo firmado); y tercero, que se le cambie un vuelo a Brasil de diciembre a una fecha cercana.

"Para llegar a un acuerdo, yo pido los días trabajados de octubre y menos del salario de la multa (indemnización) y si quieren que vuelva a Brasil, deben cambiarme el vuelo", añadió el atacante de 25 años, que afirmó que mientras no se firme ningún documento, seguirá entrenando.

Asimismo se quejó del anuncio de su salida sin antes llegar a un acuerdo: "¿Cómo pueden hablar de que ya no se cuenta con un jugador si no se ha firmado nada? Él (Rafael Morataya) dice que puede ir a la Federación de Fútbol, yo le digo que no he firmado y me dice que no lo necesita (para desinscribirlo)".

METAPÁN RESPONDE

El equipo jaguar, presidido por Morataya, respondió en voz de su máximo dirigente y aclaró que se le cancelarán los días trabajados de este mes, pero que en el tema del vuelo no tienen por qué intervenir, ya que incluso se le dio un vuelo extra al delantero, en caso que siguiera el próximo certamen.

"Lo trabajado se le paga, ustedes pueden consultar con otros jugadores del club y ellos saben la diferencia de cómo acá los tratamos y les cumplimos, pero al que no cumple tenemos que finiquitarlo. En el contrato no está establecido pero es de ley (la multa)... a eso se le está cumpliendo, pero si siente que no, que demande. A él se le está dando lo trabajado y lo que hay que pagarle", dijo el dirigente.

"Supuestamente así es (la indemnización), un salario por cada torneo, pero éste ya está finalizando, es como que le pagáramos todo el contrato, queda un mes para que acabe la fase regular. Habíamos pedido un acuerdo, no lo estamos dejando sin vuelo ni dinero, no somos como otros equipos".

Añadió que Benvenutti "estaba pidiendo otra oportunidad contra Firpo (este fin de semana) y eso (quitarlo) fue decisión del cuerpo técnico, pero a nosotros no nos gusta estar quitando jugadores, pero él no nos cumplió, nos tocó contratar a Léster (Blanco), porque no rindió lo que esperábamos de él".

Morataya fue enfático: "Se le está pagando y si no está de acuerdo que vaya a su país y que demande; puede ir a la instancia que quiera, porque se le está cumpliendo, eso pueden preguntarlo a cualquier jugador... Lo del vuelo es aparte. No puede ser que nos quiera exprimir, no es justo, él no marcó ni un gol. Ya no seguirá el otro torneo".