Anuncian fecha de licitación de obras de iluminación en el Barraza

Este lunes comenzó el trabajo de cambio de césped sintético en el estadio Las Delicias, sede del campeón nacional Santa Tecla. El equipo perico confirmará en los próximos días su nueva sede para los juegos de local. Fotos: cortesía Orestes Membreño.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Apr 1, 2019 at 3:13pm PDT