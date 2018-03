Árbitro salvadoreño Joel Aguilar continuó con su tradición como cargador en el vía crucis

El árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas cumplió con su tradición. Un día después de haber sido confirmado como uno de los 36 árbitros centrales elegidos para el mundial Rusia 2018, el nacional formó parte del grupo de cargadores en el vía crucis que recorre desde la parroquia San Esteban hasta la parroquia El Calvario, en San Salvador.

Según el silbante este es el vigésimo cuarto año que toma parte de la procesión por lo que ya se ha convertido en una parte especial de su vida.

"Tenemos 24 años de venir a cargar. Es un privilegio, es un honor que Dios nos permite poder venir. Es una semana muy especial en la que se celebra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo mínimo que podemos hacer. Es una tradición. Para mi es un gran gusto y un placer", manifestó recordando que su fe le ha permitido ver la mano de Dios sobre su vida al recibir sanidad "de algunas lesiones".

Aguilar Chicas aseguró que fue su madre la que le inculcó el gusto por ser parte del grupo de cargadores, aunque hoy en día espera el Viernes Santo con muchas ansias a pesar del paso del tiempo.

"Vengo de una familia en la que somos seguidores y durante muchos años mi madre siempre me inculcó esto. Obviamente hemos seguido estos pasos y este viernes santo es el más esperado para venir a cargar. Lo espero con anhelo este día. Siempre lo he vivido como si fuera la primera vez, con mucha emoción, con mucho fervor. Solo una vez me ha tocado no estar por cuestión de viajes y fue un día muy triste para mí. Lo recuerdo muy bien", dijo.

Sobre el futuro, el árbitro nacional, que participará en su tercer mundial consecutivo dice que ha pedido a Dios "siempre me dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la gracia y siempre a pedir por nuestro país, por la sanidad, por nuestro corazón, por ser mejores persona cada día".