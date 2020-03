Areco: "Quería dejar un récord de goleo acá en el país"

Con diez goles al cierre de la primera vuelta del Clausura 2020, el paraguayo Diego Daniel Areco se agenció el título de Hombre Gol de EL GRÁFICO. El guaraní sacó ventaja con sus tantos desde la primera de las 11 jornadas disputadas en este ultimo certamen,que tuvo que ser dado por finalizado a esa altura debido a la pandemia del coronavirus.

Con esos diez tanto del Clausura, Areco igualó la marca del Apertura 2019. En total, en dos certámenes disputados en el balompié de El Salvador, este atacante suma 20 anotaciones.

Pero el guaraní queda con ese sinsabor, porque le hubiera gustado disputar las 22 jornadas del Clausura, para demostrar mejor su olfato de gol y superar la marca de diez goles que tiene registrada hasta ahora en el balompié local

"Pero no somos nosotros los que decidimos, deciden ellos. Creo que es un poco injusto, porque quería seguir haciendo goles, quería dejar un record de goleo acá en El Salvador. Sé que iba a poder lograrlo, pero lastimosamente se termina el campeonato. Tenía 11 fechas para seguir marcando goles. Pero lo bueno de todo esto es que puedo traer este trofeo acá al pueblo. Increíble, no me dejan pasar de diez goles", apuntó el delantero paraguayo en charla con EL GRÁFICO.

Areco fue el único de los extranjeros del torneo anterior que se quedó para el Clausura con Jocoro. Supo responder a esa confianza, luego de que el presidente de ese plantel, Leonel Hernández, le pidiera que se quedara para ayudarlo en la generación de goles.

Hasta ahora, Areco se siente bien en Jocoro, porque tiene cerca a su familia, que lo reconforta. Espera recibir su finiquito este 6 de abril y luego mirar todas las opciones que se puedan venir para él. En plática con este medio, el suramericano dijo que hay opciones para seguir en el balompié local y para ir a jugar en primera división de su país.

Pero antes de eso, el delantero suramericano debe esperar el juego que para Jocoro será por la permanencia en primera división ante Platense, campeón del Apertura 2019 de la segunda división. Así lo dictaminó el viernes pasado la dirigencia de la FESFUT.

Benjí, menos vencido

Por otra parte, el portero de Águila, Benji Villalobos, se agenció el Guante de Oro de EL GRÁFICO con seis tantos encajados en diez partidos de los 11 de la primera vuelta del Clausura 2020.

Villalobos solo no pudo estar con los emplumados en el primer juego del Clausura, disputado el 18 de enero, contra Chalatenango. En su lugar estuvo Martín Mejía, quien le dejó el arco a cero a Benji, tras el empate sin goles ante los norteños.

Para el juego ante los chalatecos, Villalobos estaba con la selección mayor de El Salvador, para su juego de entreno contra Islandia, el pasado 19 de enero, en Los Ángeles. En esa oportunidad, la Azul cayó por 1.0 ante esa representación europea.

Así, Villalobos retornaba a la selección mayor, luego de dos años y medio de ausencia. Carlos de los Cobos lo tomaba en cuenta por primera vez desde su regreso an banquillo de la selección desde junio 2018.