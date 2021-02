Arévalo: "Una gran satisfacción alcanzar nuevamente los cuartos"

Marcelo Arévalo igualó su mejor participación en un Grand Slam al clasificarse la noche del sábado a los cuartos de final de dobles en el Abierto de Australia 2021 y tendrá la oportunidad de superar ese registro si logra llegar a las semifinales.

Marcelo Arévalo y Matwé Middelkoop avanzaron a cuartos de final del primer Grand Slam del 2021 al derrotar a los kazajos Aleksandr Búblik y Andréi Gólubev en tres sets.

Desde Melbourne, Marcelo Arévalo, máxima figura del tenis salvadoreño, analizó su tercera victoria la cual registró con parciales de 7-6 (4), 6-7 (3) y 6-3 en 2 horas con 20 minutos.

"Una gran satisfacción y muy contento de alcanzar nuevamente los cuartos de final, la verdad que para esto es lo que uno trabaja, lo que uno sueña, jugar estos torneos y llegar a estas instancias de estos torneos grandes", comentó el tenista sonsonateco.

"Seguimos soñando, seguimos con hambre de más victorias y seguimos adelante todavía. Fue un triunfo bastante peleado y eso le da más sabor a la victoria...contento por otra hazaña de cuartos de final, segundo año consecutivo y eso me da muchísima alegría, muchísima motivación y me da seguridad de saber que no fue casualidad el año pasado, sino que estamos a este nivel y podemos competir a este nivel ", reforzó el jugador de 30 años de edad.

Arévalo ocupa la casilla 52 en el ranking de la ATP y quedó con el ánimo fortalecido para lograr su cuarta victoria.

"Fue un partido complicadísimo, venimos de atrás perdiendo el primer set, sin embargo tuvimos bastantes chances de ganar el primer set, a estas instancias ya todos los partidos son súper difíciles y cualquier cosa puede pasar. Nosotros mantuvimos la calma y luchamos desde atrás, la verdad que el hecho de mantenernos con esa calma y la lucha, eso fue lo que nos ayuda a remontar este partido", explicó desde Australia.

En el Abierto de Australia del 2020, Marcelo Arévalo junto al británico Jonny O'Mara se quedaron a un paso de las semifinales al perder en cuartos de final por 3-6 y 2-6 ante el croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek.

"Son emociones, son sensaciones de tanto tiempo de trabajo y esfuerzo y sacrificios que uno hace como estar lejos de la familia, tengo un hijo de 1 año y medio que ya tengo cinco semanas de no verlo, son sacrificios, yo trabajo fuerte el día a día y todo ese conjunto de cosas se hace para tener recompensas como esta: ganar un partido importante en los mejores torneos del mundo, uno se emociona cuando se da la oportunidad de ser recompensado con victorias tan importantes".

Al ser consultado sobre el nivel y rivales en el Abierto de Australia los definió como monstruos.

"Los rivales en este torneo todos son monstruos, todos son difíciles, estamos hablando de un Grand Slam, aquí está lo mejor de los mejores del tenis mundial y todo el que está aquí es porque se lo ha ganado y todos los rivales, desde la primera ronda, son de muchísimo respeto, de alto nivel. Los mejores jugadores del planeta están en este evento son sumamente fuertes", dijo Chelo Arévalo.