Argenis, la torre cafetera

El Atlético Marte sigue mostrando sus armas de cara al Apertura 2020 y en los últimos días dio a conocer que contará con el defensor colombiano, Argenis Alba, para que sea el líder de la zona baja. El cafetero destacó que aún faltan detalles y espera que todo esté listo cuanto antes.

Alba llegó a El Salvador para disputar la pasada temporada con los carabineros en la segunda división y reconoce que ha sido una buena experiencia. Charló con EL GRÁFICO sobre el paso en el fútbol nacional y su anhelo es estar de vuelta en las canchas. "Gracias a Dios nos están tomando en cuenta y esperamos que todo se complete de la mejor manera. Me siento bien y espero que todo esto pase (cuarentena) para volver a jugar", reconoció el zaguero.

Empezó su trayectoria en Colombia con el Cúcuta Deportivo en 2014 y se mantuvo ahí hasta 2018 cuando pasó al Yaracuayanos, también en su natal país. Después se le dio la oportunidad de venir a El Salvador para militar con los azules en la segunda división.

Alba considera que el fútbol nacional es competitivo en la liga de plata y está con ganas de estar en el circuito mayor. Ha tenido la oportunidad de ver juegos del pasado Clausura 2020 así como la serie entre el Alianza y el Tigres por la Liga Concacaf para asegurar que hay calidad.

"El fútbol es muy bueno. Ya con el tiempo me pude adaptar al juego de acá y destaco la entrega, mucha intensidad en cada balón. Hay buena técnica, hay amor por la pelota y eso me llamó la atención. El torneo pasado fue muy disputado y lástima que no se pudo terminar por la pandemia. Aquí hay gran calidad, muy buenas personas y eso destaca. Se dicen muchas cosas fuera de acá, pero ya estando aquí me doy cuenta que es muy buen fútbol ", apuntó.

" Tuve la oportunidad de ver juegos de primera división y el del Alianza con Tigres. Me parece una liga muy buena e idónea para dar el salto de muchos jugadores. Es un fútbol técnico, rápido, agresivo, competitivo, eso me ha gustado ", agregó.

Se define como un jugador inteligente, que va bien en el anticipo y domina el juego aéreo. Por ello, espera arreglar su situación para hacer oficial su llegada al equipo. "Me gusta la agresividad para ir por el balón, por momentos también mantener la tranquilidad para salir con balón controlado, no me gusta complicarme y ayudar. También hablar en la cancha, apoyarme con los compañeros y tener una buena actitud en la cancha", reconoció.