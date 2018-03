Argentina ganó, sin Messi, a una Italia en reconstrucción

Con Lionel Messi como espectador en un palco, Ever Banega y Manuel Lanzini anotaron los goles en el último cuarto de hora le dieron a Argentina la victoria 2-0 ante Italia en un partido de preparación para la Copa del Mundo.

El astro del Barcelona no jugó por una leve lesión muscular, y el técnico Jorge Sampaoli insertó a Giovani Lo Celso — del París Saint-Germain— en el once titular como eje del ataque de la Albiceleste.



Para su primer ensayo del año rumbo al Mundial de Rusia dentro de tres meses, Argentina se topó con Italia, una de las grandes ausentes.



A los 75 minutos, Banega anotó con un remate desde el borde del área en medio de tres zagueros, luego que el brasileño nacionalizado Jorginho perdió un balón cerca del mediocampo.

Diez minutos después, Lanzini anotó su primer gol con la selección y puso cifras definitivas. El jugador del West Ham inglés dispuso de una eternidad de tiempo para medir el remate que clavó al ángulo superior, batiendo al arquero Gianluigi Buffon.



“Estoy contento por haber debutado en un partido muy importante, contento por el funcionamiento, por momentos se vio buen fútbol”, resaltó Lanzini.



El fogueo se disputó en el Etihad Stadium, la cancha del Manchester City.

Dueña de la iniciativa desde el arranque, Argentina mostró orden en su funcionamiento pero le faltó más claridad en sus llegadas.



Hasta que fue reemplazado, Angel Di María fue uno de los mejores en el equipo argentino. Poco antes del descanso, el extremo del PSG habilitó a Gonzalo Higuaín y el remate del delantero de Juventus al primer palo fue tapado por Buffon.



El defensor Nicolás Otamendi, uno de los puntos más altos de Argentina, afirmó que “lo importante es tener la pelota siempre. Cuando no está Leo es más difícil, es un jugador que lleva muchos jugadores hacia él y cuando no está hay que tenerla”.



El zaguero del Manchester City admitió que “hay que mejorar todavía, defensivamente nos crearon situaciones”.

Italia no insinuó riesgo hasta el inicio de la segunda mitad, cuando Ciro Immobile aprovechó un fallo defensivo para pasar el balón a Lorenzo Insigne, quien remató por encima del travesaño cuando quedó en un mano a mano con el arquero Willy Caballero.



Fue el primer partido de Italia desde que quedó fuera del Mundial al perder ante Suecia en un repechaje. También fue el debut del entrenador interino Luigi Di Biagio.