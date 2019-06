Argentina sigue viva y al límite; Colombia sella boleto a cuartos

Colombia y Argentina buscaban solventar las cosas en el grupo B de la Copa América, aunque los gauchos apenas igualaron 1-1 ante Paraguay, mientras los cafeteros vencieron a Catar.

Los colombianos ganaron por la mínima diferencia gracias a un tanto de Duván Zapata, mientras que Argentina empató con Paraguay con un tanto de Messi, de penalti, en la segunda fecha de este grupo.

FINAL: ARGENTINA 1-1 PARAGUAY

La Albiceleste tenía la obligación de ganar para no quedar muy comprometida en la Copa, pero solo le alcanzó para sumar un punto y seguir en zona de riesgo, aunque esperanzada en que un triunfo ante los cataríes puede darles el boleto a cuartos como mejor tercera (si Paraguay gana a Colombia) o como escolta de los cafeteros, siempre y cuando los guaraníes no triunfen.

Sobre el partido, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que para la Albiceleste era como si la Copa América todavía no hubiese empezado, e indicó que "todo" comenzaría este miércoles con el partido ante Paraguay. Sin embargo, su selección no carburó como se esperaba y el portero Franco Armani fue vital para no caer ante los guaraníes.

De lleno en el juego, la estrategia paraguaya tuvo efectos más que positivos en la primera mitad: cediendo terreno a que Argentina controlara los hilos del encuentro pero encontrando su momentum en los contragolpes, una herramienta que vulneró la zaga gaucha y permitió a los de Eduardo Berizzo mantener alerta a la defensa rival.

Por ello, aunque la Albiceleste intentó poblar el área guaraní no encontraba espacios y Messi no hallaba con quién conectar en la zona de ataque. Y ya sobre los 37 minutos, Richard Sánchez encontró el primero, rematando dentro del área defendida por Armani, que poco pudo hacer ante el tiro.

Scaloni mandó en el complemento a Sergio Agüero y a los 51 ya los argentinos estuvieron cerca de marcar, pero el meta Fernández mostraba su calidad como muralla. Sin embargo, una jugada sancionada finalmente con el VAR permitió a Leo Messi emparejar el marcador.

Atacó más la Albiceleste, pero pudo caer de no ser porque a los 62 minutos Franco Armani detuvo un penalti a Derlis González. Se vistió de héroe el cancerbero y Argentina no pudo hacer más.

Argentina no fue excesivamente superior, ni más clara que los paraguayos en zona de ataque, y de hecho, careció de profundidad, mostrando nuevamente desconexión en zona alta y por ello el 1-1 hizo más que justicia.

“El segundo tiempo con Colombia fue mucho mejor que este, no creo que tenga comparación. Este fue más de empuje y de presencia en el área rival. Hoy no fuimos superiores en el desarrollo. Hay que buscar equilibrio entre potencia en área contraria y manejo del partido”, dijo Lionel Scaloni en declaraciones retomadas por Clarín.

Por su lado, una de las figuras, Armani, dijo: “Me saqué la bronca porque cada situación que nos crean es gol. Me descargué en el penal, era un momento decisivo para nosotros, con el 2 a 0 se hubiese hecho difícil”.

MIRÁ LAS INCIDENCIAS DEL CHOQUE:

FINAL: COLOMBIA 1-0 CATAR

Gracias a la aparición, como en la primera fecha, de Duván Zapata, Colombia se impuso con un tanto sobre la hora a Catar, en la segunda jornada del grupo B. El ariete del Atalanta anotó a los 86 minutos, gracias a un fino centro de James Rodríguez, y anotó de cabeza ante el intento de atajada del portero catarí.

Los cafeteros pudieron adelantarse en el marcador más temprano, a los 48 minutos, tras cobrarse un penalti por una mano en el área, pero tras la revisión con el videoarbitraje, la acción se dio por nula y se mantuvo el tiro de esquina para los de Queiroz.

Y si bien el marcador fue corto, Colombia fue amplia dominadora de las ocasiones y del esférico, que apenas lo prestó a los rivales (69 % de posesión colombiana contra 31 % de Catar), pero la definición fue el talón de Aquiles en la parte inicial y en casi todo el segundo episodio. Ya James Rodríguez, Juan Cuadrado (sustituido por Falcao, vital en la acción del gol) y el mismo Duván advirtieron del riesgo colombiano.

En total la escuadra colombiana, que ha mostrado variantes, explosión de individualidad y muchas ocasiones generadas en esta Copa, tuvo 19 remates, de los que cinco fueron claros a portería, en donde el catarí Saad al Sheeb estuvo atento bajo sus tres postes.

El triunfo, merecido, garantiza la presencia colombiana en la siguiente ronda, con seis puntos, mientras sus perseguidores solo pueden llegar a esa misma cantidad (Argentina) o siete (Paraguay, su rival en la fecha 3).