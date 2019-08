Armando Polo: "“Para este torneo me contrataron”

Santa Tecla jugó mejor el martes pasado en Managua, pese a caer 1-2 ante Real Estelí pero aprovechó el factor campo en Las Delicias para revertir la historia. Ganó 1-0 y, con el global 2-2, pesó el tanto de visita que logró gracias a Andrés Flores Jaco.

La anotación del panameño Armando Polo, a los 9 minutos, cambió la historia. Los tecleños lograron una clasificación histórica. Nunca antes habían superado una eliminatoria en competencias internacionales. En 2015, por Liga de Campeones de Concacaf, quedaron fuera en fase de grupos; en 2018 perdieron sus series de Liga de Campeones de Concacaf contra Seattle Sounders y Liga Concacaf ante Herediano.

Superar ese límite era la encomienda y se hizo realidad. Polo habló de la satisfacción que tiene de responderle al cuadro perico.

“Gracias a Dios he tenido la experiencia de jugar varias ediciones de torneos de Concacaf y se me ha dado el gol, en este torneo la contratación que me hicieron era para este torneo, para aportarle al equipo y de apoco se van dando las cosas con los compañeros, me voy adaptando y espero seguir aprovechando las oportunidades”, mencionó en zona mixta.

Desde que fichó Polo con Santa Tecla ya anotó tres goles, dos en el debut liguero del Apertura 2019 contra AD Chalatenango y el martes ante Real Estelí en Liga Concacaf. Curiosamente, todos sus goles en Las Delicias.

El fue de los jugadores que no vieron actividad el fin de semana, en la derrota contra Jocoro. Ese descanso era necesario porque el campeón nicaragüense demostró que fue un rival complicado..

“Contento por obtener ela pase aquí en casa, fue difícil porque el rival propuso y jugó bien porque tenía la posibilidad de pasar de ronda pero gracias a Dios por el trabajo que hicimos en la semana, por la actitud que mostramos y la actitud de ganar fue la recompensa de hoy”.

Armando valoró que el campo de Las Delicias está en óptimas condiciones. “Una lluvia eléctrica causó que se suspendiera unos minutos el partido. Pero se pudo comprobar que el estadio está bien remodelado, con buen drenaje y está para jugar con lluvia o sin lluvia”.

Coincidió con el entrenador Rodolfo Góchez de que el gol tempranero influyó mucho para que se perdiera el ritmo, abonado a la suspensión parcial del encuentro por el apagón.

“El gol tempranero afectó en buena parte porque es cuando mejor estábamos atacando y luego se vino el apagón de la luz bajó las revoluciones del partido y cuando entramos de nuevo nos costó realizar el juego que traíamos mostrando desde el inicio pero estamos contento por lograr el objetivo de pasar. Ahora pensamos en la liga y en dos semanas se vendrá la serie de octavos de final de Liga Concacaf contra AD San Carlos”

Analizó el siguiente rival en esta competencia. “Ese club tico es difícil, conozco a varios de los jugadores porque en 2013 tuve la oportunidad de jugar en esa liga (con Pérez Zeledón), ese equipo va a proponer mucho, tenemos que mentalizarnos bien y tratar de marcar en casa y de visita para seguir avanzando. Supe que jugaremos en Alajuela pero nosotros en casa debemos ganar primero y de visita ver como lo planificamos”.